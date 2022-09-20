Кулеба поблагодарил за то, что Кипр поддержал Украину. Он договорился с Касулидисом о предстоящем сотрудничестве.

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"Мы согласны с тем, что нельзя позволить россии взорвать европейское единство и стабильность. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и дальнейшие меры ЕС, направленные на прекращение российской агрессии", – написал Кулеба.

Примите во внимание. Кулеба в течение 19 – 23 сентября будет находиться в США с рабочим визитом. Он примет участие в 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

С кем еще встретился министр

Также Кулеба встретился с двумя американскими конгрессменами. В частности, с членом Палаты представителей, демократом Грегори Миксом. Глава МИД отметил, что говорили о "дальнейшей военной поддержке Украины, признании россии государством спонсором терроризма, привлечении ее к ответственности и обеспечении глобальной продовольственной безопасности".

Американский сенатор от Республиканской партии Джим Риш общался с Кулебой о воздушной обороне.

На нашей сегодняшней встрече с сенатором Ришем я сосредоточился на способах усиления возможностей противовоздушной обороны Украины для лучшей защиты украинских городов и поселков от разрушительных ракетных атак россии. Я также отметил важность признания россии государством, которое спонсирует терроризм,

– сообщил Кулеба.

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