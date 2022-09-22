Зеленський про мобілізацію дипломатичної спільноти

Своїми діями росія тільки мобілізує світову спільноту до ще більшої підтримки України. Про це президент Володимир Зеленський заявив у традиційному вечірньому зверненні до українців.

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Зараз відбувається дипломатична мобілізація всієї міжнародної спільноти. Коло тих, хто підтримує нас зараз, не обмежується лише колом наших традиційних партнерів і тих, хто відкрито підтримав нашу державу після 24 лютого. Нас підтримують тепер майже всі – ось така реакція на нові російські ескалаційні кроки,

– пояснив президент.

За його словами, так світ реагує на "фарс" із підготовкою псевдореферендумів на окупованих територіях України. Тому політик подякував усім, хто підтримав нашу державу і чітко засудив чергову російську брехню. Зокрема, Зеленський згадав:

президента США Джо Байдена і "всіх американських друзів";

президента Франції Еммануеля Макрона;

канцлера Німеччини Олафа Шольца;

президента Фінляндії Саулі Нііністьо;

"польських братів";

країни Балтії,

Жозепа Борреля, Урсулу фон дер Ляєн, Шарля Мішеля,

ОБСЄ

"усім європейцям від Ісландії до Румунії, яких Росії більше ніколи не обманути".

Також він подякував за підтримку Канаді, Великій Британії, Туреччині та іншим країнам.

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Росія своїми руками ховає можливість переговорів, – глава держави

Коли росія заявляє, що нібито хоче переговорів, а сама оголошує мобілізацію… Коли росія знає чітку позицію України про неможливість дипломатичного процесу після проведення росією будь-яких псевдореферендумів… Усім усе зрозуміло,

– наголосив президент.

Після таких дій, за його словами, росія своїми ж руками ховає будь-яку перспективу переговорів.

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