США закупить новітні дрони для ЗСУ

Пентагон уклав контракт на понад 2 мільйонів доларів на далекобійні дрони Switchblade для України. У міністерстві оборони країни оприлюднили інформаційний бюлетень про постачання озброєння – контракт було укладено 15 вересня.

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Обладнання – Switchblade 600, сума – 2,2 мільйона доларів, підрядник – AeroVironment,

– зазначено у документі.

Додамо, що США вже надавали Україні дрони Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії — до 10 кілометрів. Натомість Switchblade 600 може летіти до 40 кілометрів.

Що таке Switchblade 600 Switchblade – це тактичний одноразовий безпілотний літальний апарат з інтегрованою бойовою частиною, що створений та виробляється американською компанією AeroVironment. Особливість цієї зброї в тому, що дрон-камікадзе може протягом певного періоду перебувати в повітрі у режимі "очікування" у районі цілі та атакувати її після команди від оператора.

Актуально про допомогу США

19 серпня стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 775 мільйонів доларів.

Згодом, 16 вересня, у США оголосили про додаткову допомогу вартістю до 600 мільйонів доларів. Вона направлена для задоволення критичних потреб у сфері безпеки та оборони.

20 вересня повідомили, що У США планують передати Україні заморожені активи росії.

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