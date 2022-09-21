США закупить новітні дрони для ЗСУ
Пентагон уклав контракт на понад 2 мільйонів доларів на далекобійні дрони Switchblade для України. У міністерстві оборони країни оприлюднили інформаційний бюлетень про постачання озброєння – контракт було укладено 15 вересня.
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Обладнання – Switchblade 600, сума – 2,2 мільйона доларів, підрядник – AeroVironment,
– зазначено у документі.
Додамо, що США вже надавали Україні дрони Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії — до 10 кілометрів. Натомість Switchblade 600 може летіти до 40 кілометрів.
Що таке Switchblade 600Switchblade – це тактичний одноразовий безпілотний літальний апарат з інтегрованою бойовою частиною, що створений та виробляється американською компанією AeroVironment. Особливість цієї зброї в тому, що дрон-камікадзе може протягом певного періоду перебувати в повітрі у режимі "очікування" у районі цілі та атакувати її після команди від оператора.
Актуально про допомогу США
- 19 серпня стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 775 мільйонів доларів.
- Згодом, 16 вересня, у США оголосили про додаткову допомогу вартістю до 600 мільйонів доларів. Вона направлена для задоволення критичних потреб у сфері безпеки та оборони.
- 20 вересня повідомили, що У США планують передати Україні заморожені активи росії.
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