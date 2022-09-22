Зеленский о мобилизации дипломатического сообщества

Своими действиями россия только мобилизует мировое сообщество к еще большей поддержке Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в традиционном вечернем обращении к украинцам.

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Сейчас происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества. Круг тех, кто поддерживает нас сейчас, не ограничивается только кругом наших традиционных партнеров и тех, кто открыто поддержал наше государство после 24 февраля. Нас поддерживают теперь почти все – вот такая реакция на новые российские эскалационные шаги,

– объяснил президент.

По его словам, мир так реагирует на "фарс" с подготовкой псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Поэтому политик поблагодарил всех, кто поддержал наше государство и четко осудил очередную российскую ложь. В частности, Зеленский упомянул:

президента США Джо Байдена и "всех американских друзей";

президента Франции Эммануэля Макрона;

канцлера Германии Олафа Шольца;

президента Финляндии Саули Ниинистьо;

"польских братьев";

страны Балтии,

Жозепа Борреля, Урсулу фон дер Ляен, Шарля Мишеля,

ОБСЕ

"всех европейцев от Исландии до Румынии, которых россии больше никогда не обмануть".

Также он поблагодарил за поддержку Канаду, Великобританию, Турцию и другие страны.

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Россия своими руками хоронит возможность переговоров, – глава государства

Когда россия заявляет, что якобы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию… Когда россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения россией любых псевдореферендумов… Всем все понятно,

– подчеркнул президент.

После таких действий, по его словам, россия своими же руками хоронит любую перспективу переговоров.

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