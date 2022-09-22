Зеленский о мобилизации дипломатического сообщества
Своими действиями россия только мобилизует мировое сообщество к еще большей поддержке Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в традиционном вечернем обращении к украинцам.
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Сейчас происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества. Круг тех, кто поддерживает нас сейчас, не ограничивается только кругом наших традиционных партнеров и тех, кто открыто поддержал наше государство после 24 февраля. Нас поддерживают теперь почти все – вот такая реакция на новые российские эскалационные шаги,
– объяснил президент.
По его словам, мир так реагирует на "фарс" с подготовкой псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Поэтому политик поблагодарил всех, кто поддержал наше государство и четко осудил очередную российскую ложь. В частности, Зеленский упомянул:
- президента США Джо Байдена и "всех американских друзей";
- президента Франции Эммануэля Макрона;
- канцлера Германии Олафа Шольца;
- президента Финляндии Саули Ниинистьо;
- "польских братьев";
- страны Балтии,
- Жозепа Борреля, Урсулу фон дер Ляен, Шарля Мишеля,
- ОБСЕ
- "всех европейцев от Исландии до Румынии, которых россии больше никогда не обмануть".
Также он поблагодарил за поддержку Канаду, Великобританию, Турцию и другие страны.
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Россия своими руками хоронит возможность переговоров, – глава государства
Когда россия заявляет, что якобы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию… Когда россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения россией любых псевдореферендумов… Всем все понятно,
– подчеркнул президент.
После таких действий, по его словам, россия своими же руками хоронит любую перспективу переговоров.
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