Така інформація з'явилась після інтерв'ю президента Володимира Зеленського американському виданню CBS. В Офісі Президента прокоментували подію.

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NASAMS від США ще немає в Україні

Хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже ухвалено, і Конгресу США – ми отримали NASAMS,

– заявив український президент.

Однак тиждень тому в Пентагоні заявляли, що Україна отримає два комплекси NASAMS тільки протягом двох місяців. Речник президента Сергій Никифоров уточнив, що Зеленський говорив про те, що ми поки що отримали лише згоду на передання NASAMS.

Також голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що президент міг говорити лише про рішення передати NASAMS, а не про фізичне надходження цих систем.

"За моєю інформацією, їх (NASAMS – 24 канал) у нас наразі в Україні немає. Те, що рішення щодо 8 батарей є – так, є", – заявив Чмут.

Що відомо про NASAMS

Максимальна дальність ураження зенітно-ракетного комплексу коливається у межах від 25 до 50 кілометрів, а максимальна висота ураження – від 15 до 25 кілометрів. Максимальна швидкість випущеної з комплексу ракети здатна досягати показника 4 900 кілометрів на годину.

Виявленням цілей займається радар AN/MPQ-64 Sentinel. Він забезпечує огляд на відстані до 120 кілометрів з ефективністю до 40 кілометрів по відстані й висоті.

До речі, ЗРК здатен випустити 54 або 72 ракети за 12 секунд.

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