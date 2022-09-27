Процесс продолжается постоянно

Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. Он отметил, что процесс выделения и предоставления военной помощи Украине – ежедневный и не останавливается ни на минуту.

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По словам Юнуса, все цели и задачи, которые ставят перед каждой страной на встречах Рамштайн, регулярно воплощают в жизнь в оперативных штабах этих стран. Там всегда оперативно реагируют на тот или иной вопрос о необходимой Украине помощи.

Это продолжается каждый день, просто есть какая-то структура. Например, тот же ленд-лиз – это политическое решение, а теперь будет его техническое воплощение в жизнь. Это не говорит о том, что до ленд-лиза вы не получали оружия. Как получали, так и будете получать,

– объяснил политолог.

Он отметил, что с началом ленд-лиза эта программа будет компенсировать все то, что дополнительно необходимо Украине. Ведь "закрома" нужно заполнять регулярно, и не только на сегодня или конкретный день, но и на перспективу, потому что война, к сожалению, пока не заканчивается.

Позиции политиков укрепляются

Также политолог объяснил, что на укрепление позиции международного сообщества указывают и политические заявления лидеров, например президента Франции Макрона и канцлера Германии Шольца на заседании Генассамблеи ООН.

"Смотрите, как они выступили. Они никогда в жизни даже такие слова не говорили, и вдруг окрылились. Откуда у них такая смелость? Эта смелость у них появилась после успехов на Харьковском направлении, к которым они лично не имеют никакого отношения", – подчеркнул Юнус.

Но главное, что Макрон и Шольц начали понимать, что пребывание в токсичных отношениях с кремлем может дорого обойтись их будущей политической карьере.

Он отметил, что отношение к удачному контрнаступлению ВСУ на Харьковщине имеют другие страны и другие политические лидеры. В первую очередь речь идет о США и Великобритании. И они точно дойдут с Украиной до конца – до победы в войне с россией.

Даже если бы не было Евросоюза и всех других стран, а это было бы противостояние, например США, Великобритании и Украины, этого было бы достаточно. Потому что эти 2 страны развалили советский союз, который был в разы сильнее сегодняшней россии,

– убежден Юнус.

Не нужно ожидать публичности

Итак, ситуация по военной помощи и поддержке Украины складывается хорошо, но эксперт подчеркнул, что не нужно ожидать публичного озвучивания перечня оружия и техники, которые нам поставляют. Эта информация нужна далеко не всем. А наши партнеры сотрудничают с украинским командованием и точно знают, какие задачи стоят на поле боя и что в повестке дня.

Полный стрим с Рамисом Юнусом: смотрите видео

Как изменилась поддержка Украины за 7 месяцев войны

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас россия своими действиями не запугивает, а наоборот мобилизует мировое сообщество в еще большую поддержку Украины в этой войне. Так, круг тех, кто поддерживает наше государство, уже не ограничивается традиционными партнерами. Реагируя на новые эскалационные шаги россии, нас поддерживают уже почти все, в том числе те, кто 24 февраля не очень верил в победу Украины.