Следует понимать, что мобилизованные составляют лишь пехотный потенциал, из них не смогут сформировать артиллерийские подразделения. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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У россиян не хватает собственного ресурса

Прежде всего для того, чтобы сформировать артиллерийские подразделения нужно:

провести базовую подготовку военных;

иметь достаточно артиллерии.

Сегодня мы видим, что новоиспеченных "мобиков" бросают на фронт за несколько дней. Что касается артиллерии – ее у россиян недостаточно. Они снимают артиллерию, которая находится на сохранении в Беларуси. С танковыми подразделениями ситуация идентична – необходимое количество танков отсутствует.

300 тысяч личного состава – это фактически более 375 батальонно-тактических групп. Чтобы их обеспечить, нужно 4125 танков. Откуда они у России? Когда они начинали полномасштабное вторжение в Украину, у них было боеспособных 2300 танков по всей российской армии.

– заметил обозреватель.

Сейчас они должны обеспечить всю эту "мобилизованную массу" в два раза большим количеством техники, чем у них было в начале войны. На сегодня, подчеркивает Коваленко, у России нет этой техники.

"Исключительно пехотный элемент. А в современной войне пехота уже не решает глобальные задачи даже тактического уровня. Это не Первая мировая, и не Вторая мировая. У этой пехоты может быть жизнь на поле боя не более 1 минуты", – убежден военно-политический. обозреватель.

Все решает баланс

Россия имела 1000 единиц стволов артиллерии. У Украины достаточно ограниченный потенциал артиллерии. Большое количество предоставляют наши партнеры – гаубицы PzH 2000, M-777, CAESAR, AHS Krab, M-109.

Если сравнивать с потенциалом России, кажется, что это действительно какая-нибудь капля в море. Но мы видим, как эта техника изменяет баланс в зоне боевых действий,

– подчеркнул Коваленко.

То, как меняется баланс на фронте, можно проанализировать на примере HIMARS. По словам Коваленко, ВСУ необходимо было не менее 20 батарей, чтобы полноценно оказывать влияние по всей линии фронта. То количество, которое нам предоставили, его недостаточно. Сегодня у нас есть 27 единиц M142 HIMARS и M-270 MLRS. В новом пакете помощи США предусмотрено еще 18 единиц. Так, всего ВСУ будут иметь 45 единиц этих РСЗО.

"Даже без 20 батарей и 45 единиц мы видим, как изменился баланс в зоне боевых действий после того, как у нас появилось именно это оружие. У него нет какой-то феноменальной разрушительной силы. Но именно благодаря высокоточности и дальнобойности мы смогли многое сделать в изменении баланса", – отмечает Коваленко.

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Помимо этого, применяемые ВСУ интеллектуальные боеприпасы SMArt 155 или 155 BONUS значительно отличаются от русской артиллерии. Последняя должна произвести 100 – 200 выстрелов, чтобы наконец попасть в какой-нибудь объект. Между тем, достаточно одного выстрела интеллектуального боеприпаса, который по принципу Javeline делает свое дело – сам находит свою цель и ее уничтожает, даже если она находится на большой скорости в движении.

Это война между технологиями. Именно они в современной войне побеждают анахронизм,

– подытожил Александр Коваленко.

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