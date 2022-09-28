Соответствующую информацию сообщили в немецком правительстве 28 сентября. Там говорится, что появились деньги для передачи дополнительных систем противовоздушной обороны.

Заметьте Как мы только шлемы поставляем, – Шольц возмущен давлением на Германию по поставкам танков

Германия передаст Украине 4 системы противовоздушной обороны

В длинном списке оружия, которое планирует передать страна, появились четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.

В сообщении правительства в скобках отметили, что сейчас есть бюджет для передачи еще 3 систем. Кроме того, известно, что Германия передаст:

30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров;

24 пулемета MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин;

10 мостовых систем;

три средних мостовых системы;

90 большегрузных прицепов для перевозки тяжелого вооружения и многое другое.

Шольц возмущен давлением на Германию по поставке танков

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия поддерживает Украину по мере своих возможностей. Поэтому Шольца раздражают призывы поставлять Украине главные боевые танки.

Некоторые критики ведут себя так, будто мы поставляем только шлемы,

– отметил канцлер.

По словам Шольца, критики полностью игнорируют факт того, что круговым обменом страна способствует поставке в Украину боевых танков и боевых машин пехоты.

В частности, Олаф Шольц считает, что благодаря такому обмену Чехия, Словакия, Румыния и Греция передают танки восточноевропейского производства в Украину, где они могут быть немедленно использованы, поскольку логистика, боеприпасы, запчасти и необходимые ноу-хау есть в наличии.

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