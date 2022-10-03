Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. Он отмечает, что тактику использования HIMARS, а также дальнобойной артиллерии M-777 и Excalibur мы согласуем с нашими партнерами. Наверное, с ATACMS мы будем работать в том же формате.

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Это абсолютно реально, что Америка предоставит нам ATACMS. Утром мы пишем заявку – вечером стреляем,

– сказал военный эксперт.

Зачем нам ATACMS

К сожалению, без ATACMS невозможно обеспечить безопасность той же Харьковской области. "У нас есть ракетные комплексы, например, "Точка-У" с дальностью 120 километров. Но вопрос в том, какую плотность огня нам нужно поддерживать", — отметил Нарожный.

"Мы разгромили какую-то базу, они подвезли "калибры" или "искандеры" и снова стреляют. Нам снова нужно уничтожить базу", – объяснил он.

Скорее всего, у нас осталось немного этих комплексов. ATACMS – виртуально бесконечное количество, ведь за нами стоит ленд-лиз и экономики союзников, прежде всего США, которые могут обеспечить большое количество этих ракет.

Мы можем построить огромную систему ПРО формата железного купола над Харьковской областью. Вопрос в том, когда это можно сделать,

– заметил Нарожный.

Контракты на поставку NASAMS, отмечает он, у нас расписаны до 2024 года. Однако этих комплексов недостаточно.

"Опять же, NASAMS – это не 100% гарантия. Главная проблема в том, что он рассчитан на то, чтобы сбивать самолеты и ракеты, а по нам могут стрелять самыми дешевыми боеприпасами формата "Смерч" и "Ураган", который стоит 1 тысячу долларов. за ракету, и они могут стрелять ими очень плотно», – подчеркнул военный эксперт.

Поэтому мы должны держать "в кармане" такое оружие, как ATACMS, чтобы наши враги понимали: мы можем ударить по их базам в любой момент.

"Если нам позволят стрелять GMLRS и ATACMS, говорится о 3 – 5 тысячах штук GMLRS и до ста единиц ATACMS", – сказал Нарожный. Так мы сможем уничтожить дальние нефтяные базы, командные пункты и логистические центры врага.

Лэнд-лиз заработал: что дальше

В преддверии США приняли новый пакет военной помощи на 1,1 миллиарда долларов. Предполагается, что оружие и технику нам будут отгружать со складов, а другую часть будут заказывать. Важно, что мы получаем безвозвратную помощь.

Для нас выгодно получать такого формата помощь, потому что ленд-лиз – это кредит,

– подытожил Нарожный.

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