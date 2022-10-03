Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважує, що тактику використання HIMARS, а також далекобійної артилерії M-777 та Excalibur ми узгоджуємо з нашими партнерами. Напевно, з ATACMS ми працюватимемо у такому самому форматі.

Варто уваги США готові надавати Україні 1,5 мільярда доларів щомісяця до кінця війни, – Bloomberg

Це абсолютно реально, що Америка надасть нам ATACMS. Зранку ми пишемо заявку – ввечері стріляємо,

– сказав військовий експерт.

Для чого нам ATACMS

На жаль, без ATACMS неможливо забезпечити безпеку тієї самої Харківщини. "У нас є ракетні комплекси, до прикладу, "Точка-У" з дальністю 120 кілометрів. Але питання в тому, яку щільність вогню нам потрібно підтримувати. Ми розгромили якусь базу, вони підвезли "калібри" чи "іскандери" і знову стріляють. Нам знову потрібно знищити базу", – пояснив він.

Найімовірніше, у нас залишилося небагато цих комплексів. Натомість ATACMS – віртуально нескінченна кількість, адже за нами стоїть ленд-ліз та економіки союзників, передовсім США, які можуть забезпечити велику кількість цих ракет.

Ми можемо побудувати величезну систему ПРО формату залізного купола над Харківщиною. Питання в тому, коли це можна зробити,

– зауважив Нарожний.

Контракти на постачання NASAMS, зауважує він, у нас розписані до 2024 року. Однак цих комплексів недостатньо.

"Знову ж таки, NASAMS – це не 100% гарантія. Головна проблема в тому, що він розрахований те, щоб збивати літаки й ракети, а по нас можуть стріляти найдешевшими боєприпасами формату "Смерч" та "Ураган", який коштує 1 тисячу доларів за ракету, і вони можуть стріляти ними дуже щільно", – акцентував військовий експерт.

Тому ми повинні тримати "в кишені" таку зброю, як ATACMS, щоб наші вороги розуміли: ми можемо вдарити по їхніх базах у будь-який момент.

"Якщо нам дадуть змогу стріляти GMLRS та ATACMS, мовиться про 3 – 5 тисяч штук GMLRS і до ста одиниць ATACMS", – сказав Нарожний. Так, ми зможемо знищити дальні нафтові бази, командні пункти та логістичні центри ворога.

Ленд-ліз запрацював: що далі

Напередодні США ухвалили новий пакет військової допомоги на 1,1 мільярда доларів. Передбачається, що зброю й техніку нам відвантажуватимуть зі складів, а іншу частину – замовлятимуть. Важливо, що наразі ми отримуємо безповоротну допомогу.

Для нас вигідно отримувати такого формату допомогу, тому що ленд-ліз – це кредит,

– підсумував Нарожний.

Україні можуть передати ATACMS: що відомо