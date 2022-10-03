Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Він зауважує, що тактику використання HIMARS, а також далекобійної артилерії M-777 та Excalibur ми узгоджуємо з нашими партнерами. Напевно, з ATACMS ми працюватимемо у такому самому форматі.
Варто уваги США готові надавати Україні 1,5 мільярда доларів щомісяця до кінця війни, – Bloomberg
Це абсолютно реально, що Америка надасть нам ATACMS. Зранку ми пишемо заявку – ввечері стріляємо,
– сказав військовий експерт.
Для чого нам ATACMS
На жаль, без ATACMS неможливо забезпечити безпеку тієї самої Харківщини. "У нас є ракетні комплекси, до прикладу, "Точка-У" з дальністю 120 кілометрів. Але питання в тому, яку щільність вогню нам потрібно підтримувати. Ми розгромили якусь базу, вони підвезли "калібри" чи "іскандери" і знову стріляють. Нам знову потрібно знищити базу", – пояснив він.
Найімовірніше, у нас залишилося небагато цих комплексів. Натомість ATACMS – віртуально нескінченна кількість, адже за нами стоїть ленд-ліз та економіки союзників, передовсім США, які можуть забезпечити велику кількість цих ракет.
Ми можемо побудувати величезну систему ПРО формату залізного купола над Харківщиною. Питання в тому, коли це можна зробити,
– зауважив Нарожний.
Контракти на постачання NASAMS, зауважує він, у нас розписані до 2024 року. Однак цих комплексів недостатньо.
"Знову ж таки, NASAMS – це не 100% гарантія. Головна проблема в тому, що він розрахований те, щоб збивати літаки й ракети, а по нас можуть стріляти найдешевшими боєприпасами формату "Смерч" та "Ураган", який коштує 1 тисячу доларів за ракету, і вони можуть стріляти ними дуже щільно", – акцентував військовий експерт.
Тому ми повинні тримати "в кишені" таку зброю, як ATACMS, щоб наші вороги розуміли: ми можемо вдарити по їхніх базах у будь-який момент.
"Якщо нам дадуть змогу стріляти GMLRS та ATACMS, мовиться про 3 – 5 тисяч штук GMLRS і до ста одиниць ATACMS", – сказав Нарожний. Так, ми зможемо знищити дальні нафтові бази, командні пункти та логістичні центри ворога.
Ленд-ліз запрацював: що далі
Напередодні США ухвалили новий пакет військової допомоги на 1,1 мільярда доларів. Передбачається, що зброю й техніку нам відвантажуватимуть зі складів, а іншу частину – замовлятимуть. Важливо, що наразі ми отримуємо безповоротну допомогу.
Для нас вигідно отримувати такого формату допомогу, тому що ленд-ліз – це кредит,
– підсумував Нарожний.
Україні можуть передати ATACMS: що відомо
- Україна знову попросила у США ракетні комплекси ATACMS. Вони дозволять атакувати місця запуску іранських дронів та інші пункти ворога. Адже мовиться про ракети, які знищують певні об'єкти на відстані до 300 кілометрів. Водночас український уряд пропонує США повну й постійну видимість переліків російських цілей, які планується уражати ATACMS. Це фактично дає Штатам можливість забороняти удари по території Росії.
- На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, ця зброя суттєво змінить картину фронту та зменшить наші втрати. ATACMS можуть допомогти нам здобути не просто перемогу, а тріумфальну перемогу.
- Як зауважив президент аналітичного центру The Jamestown Foundation Ґлен Говард, Україні потрібно надати ракети ATACMS, аби ми вдарили по Керченському мосту і перекреслили російські наміри втримати південний фронт біля Херсона. Це дозволить якнайшвидше покінчити з цією війною.