Вони дозволять атакувати місця запуску іранських дронів та інші пункти ворога. Адже мовиться про ракети, які знищують певні об'єкти на відстані до 300 кілометрів.

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Україна знову попросила в США ATACMS

Український уряд пропонує США повну й постійну видимість переліків російських цілей, які планується уражати ATACMS. Це фактично дає Штатам можливість забороняти удари по території Росії,

– мовиться в повідомленні.

Також українська сторона повідомила, що вже є описані конкретні цілі для атаки на окупованій території. Адже категорія цілей зрозуміла й вони не змінюються. Зокрема, мовиться про:

логістичні шляхи;

аеродроми;

авіабази та склади зброї на півдні й сході України, включно з окупованим Кримом;

місця запусків іранських дронів.

Видання пригадало, що адміністрація Джо Байдена вважає, що Україні достатньо систем залпового вогню HIMARS та варто зосередитися саме для них.

"Сам факт погодження ATACMS може вважатися Росією, як перетин червоних ліній, а також від них небагато користі та багато ризиків", – мовиться в повідомленні.

Коротко про ракети ATACMS

Варто пригадати, що ATACMS є оперативно-тактичною ракетою зі збільшеною до 300 кілометрів дальністю польоту. Вони можуть діяти у будь-яку пору року та час доби.

Це ракети класу "земля – земля", які можуть вражати точкові цілі, зокрема командні пункти, пускові установки ракет, об'єкти ППО, вузли зв'язку, склади, розташовані в глибині оборони противника.

Для їхнього запуску використовують модернізовану пускову установку РСЗВ M270 й M142 HIMARS.

Окрім того, президент аналітичного центру The Jamestown Foundation Ґлен Говард заявив, що Україні треба дати ракети ATACMS, вдарити по Керченському мосту і перекреслити російські наміри втримати південний фронт біля Херсона.

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