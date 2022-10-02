Що передбачає ленд-ліз для України

Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що ленд-ліз для нашої держави має два виміри – короткостроковий та довгостроковий.

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Короткостроковий передбачає все, що потрібно для підтримки оборонних спроможностей українського війська тут і зараз – боєприпаси, снаряди, необхідна амуніція. Тобто те, що забезпечує безпосередньо щоденне ведення бойових дій.

Довгостроковий розрахований на горизонт планування до 36 місяців або 3 роки. Він передбачає переозброєння і створення додаткових спроможностей української армії. Мова йде про постачання нових систем ППО, авіації для Повітряних сил, бронетанкової техніки та важкої зброї для механізованих частин, і так по кожному напрямку.

Мусієнко наголосив, що ленд-ліз – це, з одного боку, коротка, а з іншого – довготривала історія, розрахована на підтримку України протягом тривалого часу. Він спрямований не просто на те, щоб перемогти агресора у цій війні, а й на те, щоб вийти з неї зі ще кращою та якіснішою зброєю, що буде адаптована до натівських стандартів. Це зокрема має і гарантувати безпеку нашої країни у майбутньому.

Бо ми ж розуміємо прекрасно, що доки є Росія, у тому вигляді, в якому вона є – з імперським московським центром, виклики нікуди не зникатимуть для нашої держави,

– підкреслив військовий експерт.

Підтримка України була і буде

Також він зауважив, що зараз у Штатах акцентують не стільки на ленд-лізі, скільки на інших пакетах допомоги для України. Наприклад, на тому, про який днями оголосив президент США Джо Байден – 12,4 мільярда доларів. Їх виділяють Україні не лише на оборонну допомогу, а й на підтримку фінансових спроможностей та інше, адже ми потребуємо коштів і на економічний сектор та забезпечення макроекономічної стабільності.

"Тобто гроші надходять, техніка буде закуповуватися, тил працює стабільно і буде працювати", – підкреслив Мусієнко.

За його словами, на це вказує і те, що США мають намір створити спеціальне командування, яке займалося б виключно питаннями допомоги Україні – забезпеченням необхідною зброєю, обслуговуванням та ремонтом тієї техніки, яка передається, постачанням комплектуючих та запчастин до неї тощо.

Мусієнко розповів про ленд-ліз США для України: дивіться відео

Скільки зброї США передають Україні

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю 24 каналу розповів, що США справді витрачають на підтримку України у війні величезні гроші, адже регулярно передають нам зброю. За його словами, мова йде про щотижневу допомогу на суму від пів мільярда до мільярда доларів.

Він зауважив, що в деяких випадках США віддали Україні все, що мали самі – наприклад, дрони-камікадзе. Тож зараз наші партнери активізуються свій ВПК, аби виробляти ще більше озброєнь.