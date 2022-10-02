Что предполагает ленд-лиз для Украины

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что ленд-лиз для нашего государства имеет два измерения – краткосрочный и долгосрочный.

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Краткосрочный предполагает все, что нужно для поддержки оборонных возможностей украинского войска здесь и сейчас – боеприпасы, снаряды, необходимая амуниция. То есть, что обеспечивает непосредственно ежедневное ведение боевых действий.

Долгосрочный рассчитан на горизонт планировки до 36 месяцев или 3 лет. Он предполагает перевооружение и создание дополнительных возможностей украинской армии. Речь идет о поставках новых систем ПВО, авиации для Воздушных сил, бронетанковой техники и тяжелого оружия для механизированных частей и так по каждому направлению.

Мусиенко подчеркнул, что ленд-лиз – это, с одной стороны, короткая, а с другой – длительная история, рассчитанная на поддержку Украины в течение длительного времени. Он направлен не просто на то, чтобы победить агрессора в этой войне, но и на то, чтобы выйти из него с еще более лучшим и более качественным оружием, которое будет адаптировано к натовским стандартам. Это, в частности, должно гарантировать безопасность нашей страны в будущем.

Ведь мы прекрасно понимаем, что пока есть Россия, в том виде, в каком она есть – с имперским московским центром, вызовы никуда не будут исчезать для нашего государства,

– подчеркнул военный эксперт.

Поддержка Украины была и будет

Также он отметил, что сейчас в Штатах акцентируют не столько на ленд-лизе, сколько на других пакетах помощи для Украины. К примеру, на том, о котором на днях объявил президент США Джо Байден – 12,4 миллиарда долларов. Их выделяют Украине не только на оборонную помощь, но и на поддержку финансовых возможностей и прочее, ведь мы нуждаемся в средствах и на экономический сектор и обеспечении макроэкономической стабильности.

"То есть деньги поступают, техника будет закупаться, тыл работает стабильно и будет работать", – подчеркнул Мусиенко.

По его словам, на это указывает и то, что США намерены создать специальное командование, которое занималось исключительно вопросами помощи Украине – обеспечением необходимым оружием, обслуживанием и ремонтом передаваемой техники, поставкой комплектующих и запчастей к ней и т.д.

Мусиенко рассказал о ленд-лизе США для Украины: смотрите видео

Сколько оружия США передают Украине

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью 24 каналу рассказал, что США действительно тратят на поддержку Украины в войне огромные деньги, потому что регулярно передают нам оружие. По его словам, речь идет о еженедельной помощи на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов.

Он отметил, что в некоторых случаях США отдали Украине все, что имели сами – например, дроны-камикадзе. Сейчас наши партнеры активизируют свой ВПК, чтобы производить еще больше вооружений.