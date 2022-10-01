Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в етері національного телемарафону.Та поки що міністр не розкриває деталей нової допомоги.

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Олексій Резніков заінтригував своєю заявою, оскільки міністр оборони не надав більше жодних деталей. Тому поки невідомо, хто наступного тижня оголосить про новий пакет допомоги та про яке озброєння йдеться. Однак з контексту розмови про США можна припустити, що мова йде саме про американський пакет допомоги.

Що дає Україні ленд-ліз та як ухвалюють рішення щодо зброї

Міністр оборони відзначив, що ленд-ліз – це не стільки про зброю, як про фінансування закупівель зброї. Олексій Резніков пояснив, що на рішення про надання озброєння впливає політичне рішення країни про надання конкретного виду зброї. Це означає, що Україна та держава-партнер готові до передання цієї зброї. Резніков пояснив це на простому прикладі – коли нашій країні дають танки, то вона отримує не лише їх, але й систему обслуговування, ремонту тощо.

Також Резніков відзначив, що зараз Україна отримує збою від США завдяки іншим програмам Вашингтона. Однак ленд-ліз передбачає фінансування можливості для придбання зброї.

В Україні перебуває цікава гостя

Також Олексій Резніков повідомив, що в Україні перебуває з візитом цікава гостя. Однак, як і у випадку з новим пакетом допомоги, міністр не розкрив деталей.

Міністр оборони зазначив, що деталей візиту та імені гості з міркувань безпеки поки що не озвучують. Однак Резніков пообіцяв повідомити про це 2 жовтня.

Зверніть увагу! З 1 жовтня у США набув чинності закон про ленд-ліз. Цей документ президент Джо Байден підписав ще 9 травня.

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