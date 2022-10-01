Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. Він нагадав про те, що в Конституції зазначено, що наша держава планує вступити в НАТО.

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ЗСУ опанували понад 300 стандартів НАТО

Міністр оборони зауважив, що членство в НАТО – це стратегічна, конституційно передбачена мета України. Тому цей рух спрямований на виконання Конституції.

Більше ніж 300 стандартів НАТО вже опановано нашими Збройними Силами та силами сектору безпеки та оборони за останні 8 років. По суті, з моменту початку російсько-української війни у 2014 році, яка почалася з окупації Криму та частково Донеччини та Луганщини,

– зазначив Резніков.

Він додав, що вже після початку повномасштабної війни ЗСУ також опанували різну та дуже складну західну зброю, зокрема:

артилерійські системи 155 калібру,

системи залпового вогню MLRS, HIMARS тощо,

зенітні установки HEPARD,

велику кількість безпілотних літальних апаратів,

снайперські комплекси,

контрбатарейні радари,

антирадарні ракети, які зараз запускають з українських літаків, і багато чого іншого.

"Це все означає, що наші військові проходили й проходять навчання на тих складних системах, при чому різних виробників, і успішно їх застосовують на полі бою. Наші Збройні Сили, навіть як рекрути, сьогодні проходять навчання на різних полігонах, починаючи з Великої Британії, продовжуючи Польщею, Словаччиною і так далі", – розповів міністр.

Тому Резніков переконаний, що Україна вже є членом НАТО де-факто, проте залишилося стати ним де-юре.

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