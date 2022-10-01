Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. Он напомнил о том, что в Конституции говорится, что наше государство планирует вступить в НАТО.

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ВСУ овладели более 300 стандартами НАТО

Министр обороны отметил, что членство в НАТО – это стратегическая, конституционно предусмотренная цель Украины. Поэтому этот процесс направлен на исполнение Конституции.

Более чем 300 стандартов НАТО уже освоены нашими Вооруженными Силами и силами сектора безопасности и обороны за последние 8 лет. По сути, с момента начала российско-украинской войны в 2014 году, которая началась с оккупации Крыма и частично Донбасса и Луганщины,

– отметил Резников.

Он добавил, что уже после начала полномасштабной войны ВСУ также овладели разным и очень сложным западным оружием, в частности:

артиллерийскими системами 155 калибра,

системами залпового огня MLRS, HIMARS и т.д.

зенитными установками HEPARD,

большим количеством беспилотных летательных аппаратов,

снайперскими комплексами,

контрбатарейными радарами,

антирадарными ракетами, которые сейчас запускают с украинских самолетов, и многим другим.

"Это все означает, что наши военные прошли и проходят обучение на тех сложных системах, при чем разных производителей, и успешно их применяют на поле боя. Наши Вооруженные Силы, даже как рекруты, сегодня проходят обучение на разных полигонах, начиная с Великобритании, продолжая Польшей, Словакией и так далее", – рассказал министр.

Поэтому Резников уверен, что Украина уже является членом НАТО де-факто, однако осталось стать им де-юре.

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