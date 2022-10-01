Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. Он напомнил о том, что в Конституции говорится, что наше государство планирует вступить в НАТО.
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ВСУ овладели более 300 стандартами НАТО
Министр обороны отметил, что членство в НАТО – это стратегическая, конституционно предусмотренная цель Украины. Поэтому этот процесс направлен на исполнение Конституции.
Более чем 300 стандартов НАТО уже освоены нашими Вооруженными Силами и силами сектора безопасности и обороны за последние 8 лет. По сути, с момента начала российско-украинской войны в 2014 году, которая началась с оккупации Крыма и частично Донбасса и Луганщины,
– отметил Резников.
Он добавил, что уже после начала полномасштабной войны ВСУ также овладели разным и очень сложным западным оружием, в частности:
- артиллерийскими системами 155 калибра,
- системами залпового огня MLRS, HIMARS и т.д.
- зенитными установками HEPARD,
- большим количеством беспилотных летательных аппаратов,
- снайперскими комплексами,
- контрбатарейными радарами,
- антирадарными ракетами, которые сейчас запускают с украинских самолетов, и многим другим.
"Это все означает, что наши военные прошли и проходят обучение на тех сложных системах, при чем разных производителей, и успешно их применяют на поле боя. Наши Вооруженные Силы, даже как рекруты, сегодня проходят обучение на разных полигонах, начиная с Великобритании, продолжая Польшей, Словакией и так далее", – рассказал министр.
Поэтому Резников уверен, что Украина уже является членом НАТО де-факто, однако осталось стать им де-юре.
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