Зеленский в своем обращении 30 сентября заявил о том, что Украина подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Арестович показал, как на это отреагировал российский чиновник.

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Отчаяние России из-за вступления Украины в НАТО

Представителю власти государства-оккупанта было сложно подобрать цензурные слова, чтобы описать свое недовольство. В Кремле, очевидно, истерика из-за того, что Украина скоро станет государством-членом Альянса.

Среди потока ругательств все же можно разобрать то, что Россия может надеяться разве что на актера Майкла Дугласа, а все остальные "америкосы" уничтожат страну-террористку.

Полный монолог отчаяния российского чиновника по вступлению Украины в НАТО: смотрите видео

Как сообщает Арестович, на аудио слышен один из членов Совета Федерации России. Перехваченное заявление представляет то, какой в общем-то "тип мышления" кремлевской верхушки.

Также Арестович отметил, что вся российская власть – это военные преступники, которых нужно как можно скорее отстранить от принятия решений. Неважно, останется ли Россия в тех границах, в которых она сейчас, или будет разделена на части – те люди, которые сейчас у власти, должны быть наказаны.

Важная информация о вступлении Украины в НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что процесс вступления Украины в НАТО "нужно рассматривать в другое время". В Белом доме также считают, что сейчас нужно поддерживать Украину "на месте".

Кроме того, Михаил Подоляк ответил, станет ли Венгрия на пути присоединения Украины к Альянсу. По его мнению, у этого государства пророссийские взгляды только временно. Ожидать от нее препятствий не стоит.