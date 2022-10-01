Зеленський у своєму зверненні 30 вересня заявив про те, що Україна подала заявку на членство в Північноатлантичному альянсі. Арестович показав, як на це відреагував російський чиновник.

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Відчай Росіян через вступ України до НАТО

Представнику влади держави-окупантки було важко підібрати цензурні слова, щоб описати своє невдоволення. У Кремлі, очевидно, істерика через те, що Україна скоро стане державою-членкинею Альянсу.

Серед потоку лайки все ж можна розібрати те, що Росія може сподіватися хіба на актора Майкла Дугласа, а всі інші "америкоси" знищать країну-терористку.

Повний монолог відчаю російського чиновника щодо вступу України в НАТО: дивіться відео

Як повідомляє Арестович, на аудіо чути одного з членів Ради Федерації Росії. Перехоплена заява репрезентує те, який загалом "тип мислення" кремлівської верхівки.

Також Арестович наголосив на тому, що вся російська влада – це воєнні злочинці, яких потрібно якомога скоріше усунути від ухвалення рішень. Неважливо, чи залишиться Росія у тих кордонах, у яких вона є зараз, чи буде поділена на частини, – ті люди, що зараз при владі, мають бути покарані.

Важлива інформація про вступ України до НАТО

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що процес вступу України в НАТО "потрібно розглядати в інший час". У Білому домі також вважають, що наразі потрібно підтримувати Україну "на місці".

Окрім того, Михайло Подоляк відповів, чи стане Угорщина на шляху приєднання України до Альянсу. На його думку, у цієї держави проросійські погляди лише тимчасово. Очікувати від неї перешкод не варто.