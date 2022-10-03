Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗСУ. Таким чином, українські військові успішно просуваються на Херсонщині.

До теми "Кіборг" Костенко пояснив, як ЗСУ вдалося звільнити низку населених пунктів Херсонщини

Звільнено ще один населений пункт Херсонщини

Так, зведеним загоном одного з підрозділів ССО звільнено населений пункт на Херсонському напрямку. Який саме – поки невідомо.

Зазначається, що над звільненою українською землею вже майорить синьо-жовтий стяг.

Воїни ССО вкотре доводять, що незаконна окупація та анексія українських територій залишаться лише на папері та в голові окупантів,

– наголосили у відомстві.



Українські військові звільнили ще один населений пункт Херсонщини / фото Сили Спеціальних Операцій ЗСУ

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