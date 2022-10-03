Об этом сообщили Силы Специальных Операций ВСУ. Таким образом, украинские военные успешно продвигаются в Херсонскую область.

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Освобожден еще один населенный пункт Херсонской области

Так, возведенным отрядом одного из подразделений ССО освобожден населенный пункт на Херсонском направлении. Какой именно – пока неизвестно.

Отмечается, что над освобожденной украинской землей развевается сине-желтый флаг.

Воины ССО еще раз доказывают, что незаконная оккупация и аннексия украинских территорий останутся только на бумаге и в голове оккупантов,

– отметили в ведомстве.



Украинские военные освободили еще один населенный пункт Херсонской области / фото Силы Специальных Операций ВСУ

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