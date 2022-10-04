Про це ексклюзивно розповіли джерела 24 каналу у спецслужбах.
Важливо ЗСУ сказали їхати, бо ми заважали вже, – Валентина з Лисичанська про евакуацію і помсту росіян
За даними українських спецслужб, у Лисичанську зараз повний хаос. Ніякої "влади" у місті нема.
"Керівництво" втекло подалі. Командири росіян також,
– додали у спецслужбах.
На місцях залишилися хіба особовий склад різних російських угруповань, який безкарно та без зупинки мародерить все, що залишилося.
Росіяни оголосили евакуацію з Лисичанська
Раніше джерела 24 каналу у спецслужбах стверджували, що російські окупанти вирішили оголосити евакуацію з Лисичанська. Щоправда, евакуйовують вони не всіх, а лише тих, кого попередньо внесли у список.
Місцевих колаборантів у цих списках немає. Їх не те, що в Росію не беруть, а навіть не випускають з міста. То ж зрадникам залишається чекати на Збройні Сили України й українське правосуддя.
ЗСУ наближаються до Лисичанська
Додамо, що ЗСУ тривалий час боронили Лисичанськ, але 3 липня Генеральний штаб наказав нашим військовим відійти, аби зберегти життя особового складу. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай казав, що вийти з Лисичанська вдалося з повним збереженням особового складу нашого війська. Самі окупанти втратили у боях величезну кількість військових і техніки, адже стягували туди підкріплення.
І от 10 вересня Гайдай заявив, що ЗСУ – на околицях Лисичанська. Він не надав жодних подробиць, лише уточнив, що тепер буде багато роботи з відновлення міста. Водночас голова Офісу Президента Андрій Єрмак заінтригував українців повідомленням у своєму телеграмі. Він опублікував емоджі лисиці.
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