Про це ексклюзивно розповіли джерела 24 каналу у спецслужбах.

Важливо ЗСУ сказали їхати, бо ми заважали вже, – Валентина з Лисичанська про евакуацію і помсту росіян

За даними українських спецслужб, у Лисичанську зараз повний хаос. Ніякої "влади" у місті нема.

"Керівництво" втекло подалі. Командири росіян також,

– додали у спецслужбах.

На місцях залишилися хіба особовий склад різних російських угруповань, який безкарно та без зупинки мародерить все, що залишилося.

Росіяни оголосили евакуацію з Лисичанська

Раніше джерела 24 каналу у спецслужбах стверджували, що російські окупанти вирішили оголосити евакуацію з Лисичанська. Щоправда, евакуйовують вони не всіх, а лише тих, кого попередньо внесли у список.

Місцевих колаборантів у цих списках немає. Їх не те, що в Росію не беруть, а навіть не випускають з міста. То ж зрадникам залишається чекати на Збройні Сили України й українське правосуддя.

ЗСУ наближаються до Лисичанська

Додамо, що ЗСУ тривалий час боронили Лисичанськ, але 3 липня Генеральний штаб наказав нашим військовим відійти, аби зберегти життя особового складу. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай казав, що вийти з Лисичанська вдалося з повним збереженням особового складу нашого війська. Самі окупанти втратили у боях величезну кількість військових і техніки, адже стягували туди підкріплення.

І от 10 вересня Гайдай заявив, що ЗСУ – на околицях Лисичанська. Він не надав жодних подробиць, лише уточнив, що тепер буде багато роботи з відновлення міста. Водночас голова Офісу Президента Андрій Єрмак заінтригував українців повідомленням у своєму телеграмі. Він опублікував емоджі лисиці.

Дивіться до теми – в окупованому Лисичанську трапилася гуманітарна катастрофа: відео