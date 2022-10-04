Об этом эксклюзивно рассказали источники 24 канала в спецслужбах.

Важно ВСУ сказали ехать, потому что мы мешали уже, – Валентина из Лисичанска об эвакуации и мести россиян

По данным украинских спецслужб, в Лисичанске сейчас полный хаос. Никакой "власти" в городе нет.

"Руководство" убежало подальше. Командиры россиян также,

– добавили в спецслужбах.

На местах остались разве что личный состав разных российских группировок, который безнаказанно и без остановки мародерит все, что осталось.

Россияне объявили эвакуацию из Лисичанска

Ранее источники 24 канала в спецслужбах утверждали, что российские оккупанты решили объявить эвакуацию из Лисичанска. Правда, эвакуируют они не всех, а только тех, кого предварительно внесли в список.

Местных коллаборантов в этих списках нет. Их не то что в Россию не берут, а даже не выпускают из города. Поэтому предателям остается ждать Вооруженные Силы Украины и украинское правосудие.

ВСУ приближаются к Лисичанску

Добавим, что ВСУ долгое время защищали Лисичанск, но 3 июля Генеральный штаб приказал нашим военным отойти, чтобы сохранить жизнь личного состава. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что выйти из Лисичанска удалось с полной сохранностью личного состава нашего войска. Сами оккупанты потеряли в боях огромное количество военных и техники, ведь стягивали туда подкрепление.

И вот 10 сентября Гайдай заявил, что ВСУ – в окрестностях Лисичанска. Он не представил никаких подробностей, лишь уточнил, что теперь будет много работы по восстановлению города. В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак заинтриговал украинцев сообщением в своем телеграме. Он опубликовал эмоджи лисы.

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