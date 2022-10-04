За словами Тимошенка, Нацполіція відновила роботу вже у 1200 населених пунктах. Окрім того, вже організували 1445 гуманітарних штабів.
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Тим часом органи місцевого самоврядування запрацювали у 1 508 населених пунктах.
Деокуповано 1 534 населених пунктів,
– наголосив Тимошенко.
У звільнених містах та селах відновлюють критичну інфраструктуру. Зокрема:
- газопостачання відновили у 1 026 населених пунктах;
- електроенергію – у 976 населених пунктах;
- водопостачання та водовідведення – у 966 населених пунктах;
- послуги мобільного зв'язку та інтернету – 950 населених пунктів.
Втрати ворога
Українські герої успішно йдуть у наступ. Воїни ЗСУ звільняють від російських окупантів міста й села та завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 4 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 60 800 окупантів.
Також українські воїни знищили:
- танків – 2424 одиниці (+44);
- бойових броньованих машин – 5018 одиниць (+27);
- артилерійських систем – 1407 одиниць (+2);
- РСЗВ – 340 одиниць (+2);
- засоби ППО – 177 одиниць (+1);
- літаків – 266 одиниць (+1);
- гелікоптерів – 228 одиниць.
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