За словами Тимошенка, Нацполіція відновила роботу вже у 1200 населених пунктах. Окрім того, вже організували 1445 гуманітарних штабів.

Зауважте Генерал ЗСУ повідомив, скільки зброї ще мають росіяни

Тим часом органи місцевого самоврядування запрацювали у 1 508 населених пунктах.

Деокуповано 1 534 населених пунктів,

– наголосив Тимошенко.

У звільнених містах та селах відновлюють критичну інфраструктуру. Зокрема:

газопостачання відновили у 1 026 населених пунктах;

електроенергію – у 976 населених пунктах;

водопостачання та водовідведення – у 966 населених пунктах;

послуги мобільного зв'язку та інтернету – 950 населених пунктів.

Втрати ворога

Українські герої успішно йдуть у наступ. Воїни ЗСУ звільняють від російських окупантів міста й села та завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 4 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 60 800 окупантів.

Також українські воїни знищили:

танків – 2424 одиниці (+44);

бойових броньованих машин – 5018 одиниць (+27);

артилерійських систем – 1407 одиниць (+2);

РСЗВ – 340 одиниць (+2);

засоби ППО – 177 одиниць (+1);

літаків – 266 одиниць (+1);

гелікоптерів – 228 одиниць.

Зауважте – карта бойових дій станом на 4 жовтня: дивіться відео