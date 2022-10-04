У Генштабі ЗСУ зранку 4 жовтня відзвітували, що в Україні було знищено ще 370 окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

До речі Ще 320 окупантів відправилися до Кобзона: втрати ворога станом на 3 жовтня

Загальні бойові втрати противника склали:

особового складу – приблизно 60 800 осіб (+370);

танків – 2424 одиниці (+44);

бойових броньованих машин – 5018 одиниць (+27);

артилерійських систем – 1407 одиниць (+2);

РСЗВ – 340 одиниць (+2);

засоби ППО – 177 одиниць (+1);

літаків – 266 одиниць (+1);

гелікоптерів – 228 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 одиниць (+2);

крилаті ракети – 246 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 одиниці (+12);

спеціальна техніка – 131 одиниця.



Актуальні втрати ворога станом на 4 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ворог продовжує йти в атаку

Упродовж минулої доби зафіксували кілька спроб росіян піти в атаку. Їх наші військові відбили поблизу Виїмки, Майорська, Спірного, Озерянівки, Бахмутського, Кам'янки та Тернових Подів.

Крім того, поразки на фронті лиш примножують лють ворога. За 3 жовтня він завдав 3 ракетні, а також 12 авіаударів. Що стосується використання реактивних систем залпового вогню, то ними окупанти обстрілювали понад 100 разів.

Відомо, що внаслідок цього постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Зайцеве, Мар'їнка, а також Бахмут.

Побоюються росіяни також наступу Сил оборони. Для цього вони вже почали мінувати шляхи, якими можуть скористатися наші військові на Краматорському напрямку. Також з артилерії, танків та мінометів накривають населені пункти по всій лінії фронту.

Наприклад, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ударів зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне, а також Богоявленка. А от на Південнобузькому – 25.

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