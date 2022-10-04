Як зазначають у Генштабі ЗСУ, ворог зосереджує сили на утриманні територій, захоплених раніше. Але це аж ніяк не впливає на контрнаступ, який продовжує тривати.

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Ворог мінує шляхи

За даними Генштабу, з танків і артилерії російські військові били по Білогорівці, Верхньокам'янському та Серебрянці. Крім того, відомо про мінування маршрутів на Краматорському напрямку, якими можуть скористатися ЗСУ для просування вперед.

Також ворог відкривав вогонь і по інших напрямках. Наприклад, на Слобожанському від окупантів постраждали Стрілеча та Дворічна.

від окупантів постраждали Стрілеча та Дворічна. На Бахмутському – райони Соледара, Бахмута, Майорська, Зайцевого та Яковлівки.

– райони Соледара, Бахмута, Майорська, Зайцевого та Яковлівки. На Авдіївському – сама Авдіївка, Мар'їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка, а також Суха Балка.

– сама Авдіївка, Мар'їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка, а також Суха Балка. Що стосується Новопавлівського та Запорізького напрямків, то з танків, мінометів і ствольної артилерії били по понад 20 населених пунктах. Серед них – Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне, а також Богоявленка. Усі вони розташовані уздовж лінії зіткнення.

то з танків, мінометів і ствольної артилерії били по понад 20 населених пунктах. Серед них – Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне, а також Богоявленка. Усі вони розташовані уздовж лінії зіткнення. А от на Південнобузькому напрямку російські загарбники обстріляли понад 25 населених пунктів. Вони також розташовані на лінії зіткнення.

російські загарбники обстріляли понад 25 населених пунктів. Вони також розташовані на лінії зіткнення. Зауважимо, що на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не спостерігали.

Ворог завдав 3 ракетні і 12 авіаударів

Відомо, що упродовж минулої доби російські військові завдали 3 ракетні, а також 12 авіаударів. Крім того, зафіксували понад 100 обстрілів з використанням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Зайцеве, Мар'їнка, а також Бахмут.

Не минулося також без атак упродовж минулої доби. Ворожі спроби просунутися зафіксували у районах Виїмки, Майорська, Спірного, Озерянівки, Бахмутського, Кам'янки, а також Тернових Подів. Усі атаки наші військові відбили, не залишивши ворогові шансів.

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