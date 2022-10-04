Як зазначають у Генштабі ЗСУ, ворог зосереджує сили на утриманні територій, захоплених раніше. Але це аж ніяк не впливає на контрнаступ, який продовжує тривати.
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Ворог мінує шляхи
За даними Генштабу, з танків і артилерії російські військові били по Білогорівці, Верхньокам'янському та Серебрянці. Крім того, відомо про мінування маршрутів на Краматорському напрямку, якими можуть скористатися ЗСУ для просування вперед.
- Також ворог відкривав вогонь і по інших напрямках. Наприклад, на Слобожанському від окупантів постраждали Стрілеча та Дворічна.
- На Бахмутському – райони Соледара, Бахмута, Майорська, Зайцевого та Яковлівки.
- На Авдіївському – сама Авдіївка, Мар'їнка, Новоукраїнка, Новомихайлівка, а також Суха Балка.
- Що стосується Новопавлівського та Запорізького напрямків, то з танків, мінометів і ствольної артилерії били по понад 20 населених пунктах. Серед них – Новояковлівка, Гуляйпільське, Новосілка, Новопіль, Залізничне, а також Богоявленка. Усі вони розташовані уздовж лінії зіткнення.
- А от на Південнобузькому напрямку російські загарбники обстріляли понад 25 населених пунктів. Вони також розташовані на лінії зіткнення.
- Зауважимо, що на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не спостерігали.
Ворог завдав 3 ракетні і 12 авіаударів
Відомо, що упродовж минулої доби російські військові завдали 3 ракетні, а також 12 авіаударів. Крім того, зафіксували понад 100 обстрілів з використанням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Зайцеве, Мар'їнка, а також Бахмут.
Не минулося також без атак упродовж минулої доби. Ворожі спроби просунутися зафіксували у районах Виїмки, Майорська, Спірного, Озерянівки, Бахмутського, Кам'янки, а також Тернових Подів. Усі атаки наші військові відбили, не залишивши ворогові шансів.
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