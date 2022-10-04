В Генштабе ВСУ утром 4 октября отчитались, что в Украине было уничтожено еще 370 оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Кстати Еще 320 оккупантов отправились к Кобзону: потери врага по состоянию на 3 октября

Общие боевые потери противника составили:

личного состава – примерно 60 800 человек (+370);

танков – 2424 единицы (+44);

боевых бронированных машин – 5018 единиц (+27);

артиллерийских систем – 1407 единиц (+2);

РСЗО – 340 единиц (+2);

средства ПВО – 177 единиц (+1);

самолетов – 266 единиц (+1);

вертолетов – 228 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1028 единиц (+2);

крылатые ракеты – 246 единиц;

корабли и катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3823 единицы (+12);

специальная техника – 131 единица.

Актуальные потери врага по состоянию на 4 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Враг продолжает идти в атаку

За прошедшие сутки зафиксировали несколько попыток россиян пойти в атаку. Их наши военные отразили вблизи Выимки, Майорска, Спорного, Озеряновки, Бахмутского, Каменки и Терновых Подов.

Кроме того, поражения на фронте лишь умножают ярость врага. За 3 октября он нанес 3 ракетных, а также 12 авиаударов. Что касается использования реактивных систем залпового огня, то ими оккупанты обстреливали более 100 раз.

Известно, что в результате пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Зайцево, Марьинка, а также Бахмут.

Опасаются россияне также наступления сил обороны. Для этого они уже начали минировать пути, которыми могут воспользоваться наши военные на Краматорском направлении. Также из артиллерии, танков и минометов накрывают населенные пункты по всей линии фронта.

Например, на Новопавловском и Запорожском направлениях удары получили более 20 населенных пунктов. В частности, Новояковлевка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное, а также Богоявленка. А вот на Южнобужском – 25.

Достойно внимания – Арестович рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео