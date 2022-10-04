Таку думку 24 каналу висловив генерал-майор запасу, перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках Сергій Кривонос. За його словами, у ворога ще є великі запаси зброї.

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Чому не варто недооцінювати стару зброю росіян

Як зазначив Кривонос, навіть стара зброя, яку росіяни використовують у бою, може бути небезпечною.

Зокрема, за його словами, не треба недооцінювати навіть автомати Калашнікова.

Нас іноді тішать новинами, що російським військовим видають іржаві автомати, які нібито ні на що не здатні. Не треба так думати. Цей автомат можна вичистити, і він може вбивати наших людей,

– наголосив генерал-майор запасу.

Які запаси зброї є у росіян

Він додав, що країна-агресорка також має запаси й інших видів озброєння.

У росіян ще достатньо артилерійських засобів. Є й достатньо крилатих ракет, які й надалі будуть завдавати ударів по критичній інфраструктурі нашої держави, знищувати наші села та міста,

– сказав Кривонос.

Перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках зауважив, що росіяни досить професійно підходять до обстрілів території України.

"На жаль, вони розуміють слабкі місця у нашій країні і точково завдають ударів по об'єктах, які для нас критично важливі", – зазначив генерал-майор.

До чого потрібно готуватися українцям

Україні потрібно нарощувати свою спроможність протистояти ударам ворога.

Наше завдання – посилювати нашу протиповітряну оборону та здатність збивати російські ракети. Також ми маємо бути готовими до подальших жертв. Адже вони – неминучі, поки росіяни будуть обстрілювати наші міста і села,

– сказав Кривонос.

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