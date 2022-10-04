На чергуванні у ворога перебувають 5 ракетоносіїв. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
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2 з цих кораблів є підводними. Загалом вони несуть 32 "Калібри". Тому загроза ракетних ударів по Україні зберігається.
Успіхи ЗСУ на Півдні
Спікер ОК "Південь" полковник Владислав Назаров розповів і про успіхи наших захисників на Півдні України. За його словами, ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 170 вогневих завдань по районах зосередження окупантів і їхньої техніки, а також по логістичних центрах.
Попередньо відомо про знищення 2 одиниць автобронетехніки та 4 російських солдатів. Решту втрат ворога ще встановлюють.
До речі, станом на 4 жовтня російська армія втратила в Україні вже 60,8 тисячі бійців. Лише за минулу добу Збройні Сили України відправили на "концерт Кобзона" 370 ворогів. Загальні втрати противника у техніці з початку повномасштабної війни становлять:
- танків – 2 424,
- бойових броньованих машин – 5 018,
- артилерійських систем – 1 407,
- РСЗВ – 340,
- засобів ППО – 177,
- літаків – 266,
- гелікоптерів – 228,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 028,
- крилатих ракет – 246,
- кораблів та катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 823,
- спеціальної техніки – 131.
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