На дежурстве у врага находятся 5 ракетоносителей. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
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Два из этих кораблей являются подводными. В общей сложности они несут 32 "Калибра". Потому угроза ракетных ударов по Украине сохраняется.
Успехи ВСУ на юге
Спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров рассказал и об успехах наших защитников на юге Украины. По его словам, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 170 огневых задач по районам сосредоточения оккупантов и их технике, а также по логистическим центрам.
Предварительно известно об уничтожении 2 единиц автобронетехники и 4 российских солдат. Остальные потери врага еще устанавливают.
Кстати, по состоянию на 4 октября российская армия потеряла в Украине уже 60,8 тысячи бойцов. Только за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины отправили на "концерт Кобзона" 370 врагов. Общие потери противника в технике с начала полномасштабной войны составляют:
- танков – 2 424,
- боевых бронированных машин – 5 018,
- артиллерийских систем – 1 407,
- РСЗО – 340,
- средств ПВО – 177,
- самолетов – 266,
- вертолетов – 228,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 028,
- крылатых ракет – 246,
- кораблей и катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 823,
- специальной техники – 131.
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