На дежурстве у врага находятся 5 ракетоносителей. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Два из этих кораблей являются подводными. В общей сложности они несут 32 "Калибра". Потому угроза ракетных ударов по Украине сохраняется.

Успехи ВСУ на юге

Спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров рассказал и об успехах наших защитников на юге Украины. По его словам, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 170 огневых задач по районам сосредоточения оккупантов и их технике, а также по логистическим центрам.

Предварительно известно об уничтожении 2 единиц автобронетехники и 4 российских солдат. Остальные потери врага еще устанавливают.

Кстати, по состоянию на 4 октября российская армия потеряла в Украине уже 60,8 тысячи бойцов. Только за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины отправили на "концерт Кобзона" 370 врагов. Общие потери противника в технике с начала полномасштабной войны составляют:

танков – 2 424,

боевых бронированных машин – 5 018,

артиллерийских систем – 1 407,

РСЗО – 340,

средств ПВО – 177,

самолетов – 266,

вертолетов – 228,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 028,

крылатых ракет – 246,

кораблей и катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 823,

специальной техники – 131.

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