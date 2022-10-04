На дежурстве у врага находятся 5 ракетоносителей. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Интересно Морские силы НАТО и России: капитан объяснил, кого больше

Два из этих кораблей являются подводными. В общей сложности они несут 32 "Калибра". Потому угроза ракетных ударов по Украине сохраняется.

Успехи ВСУ на юге

Спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров рассказал и об успехах наших защитников на юге Украины. По его словам, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 170 огневых задач по районам сосредоточения оккупантов и их технике, а также по логистическим центрам.

Предварительно известно об уничтожении 2 единиц автобронетехники и 4 российских солдат. Остальные потери врага еще устанавливают.

Кстати, по состоянию на 4 октября российская армия потеряла в Украине уже 60,8 тысячи бойцов. Только за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины отправили на "концерт Кобзона" 370 врагов. Общие потери противника в технике с начала полномасштабной войны составляют:

  • танков – 2 424,
  • боевых бронированных машин – 5 018,
  • артиллерийских систем – 1 407,
  • РСЗО – 340,
  • средств ПВО – 177,
  • самолетов – 266,
  • вертолетов – 228,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 028,
  • крылатых ракет – 246,
  • кораблей и катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 823,
  • специальной техники – 131.

Это может вас заинтересовать – карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 октября: видео