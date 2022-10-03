Так, соотношение сил составляет около 1 к 5 – 12 в зависимости от региона. Об этом 24 каналу рассказал капитан 1 ранга и заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко.

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Россияне проигрывают НАТО в Черном море

Самая сложная ситуация для россиян в Балтийском регионе, поскольку фактически все страны уже являются членами НАТО. Кроме того, Россия контролирует всего около 7% побережья.

Страна-агрессор имеет большой интерес к северному морскому пути. Она хочет завладеть прибрежными территориями, чтобы получать плату за проход по этому пути, а также использовать полезные ископаемые. Именно поэтому Россия наращивает морские силы в Северном регионе, но все равно проигрывает Альянсу.

"Если брать сейчас Черноморский флот, то он может действительно выигрывать у украинских военно-морских сил, флота Болгарии и Румынии. Флот Турции номинально мощнее (чем российский – 24 канал), но у них два театра действий – Черное и Средиземное моря ", – заметил Рыженко.

Но в Черном море россияне проигрывают НАТО около 1 к 8 – 10. И они об этом знают,

– констатировал капитан.

Более того, в результате агрессии России против нашего государства, Альянс может усилить свою группировку морских войск дополнительными силами.

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Отметим, что ВСУ делают все возможное, чтобы Россия продолжала проигрывать в соотношении военно-морских сил. Так, с начала полномасштабного вторжения украинским защитникам удалось ликвидировать 15 плавсредств врага.

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