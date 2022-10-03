Так, співвідношення сил становить близько 1 до 5 – 12, залежно від регіону. Про це 24 каналу розповів капітан 1 рангу та заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко.

Важливо "Не буде Чорноморського флоту, не залишиться військ": чи застосує Путін ядерну зброю

Росіяни програють НАТО у Чорному морі

Найскладніша ситуація для росіян наразі у Балтійському регіоні, оскільки фактично всі країни вже є членами НАТО. Крім того, Росія контролює лише близько 7% узбережжя.

Країна-агресорка має неабиякий інтерес до північного морського шляху. Вона хоче заволодіти прибережними територіями, щоб отримувати плату за прохід цим шляхом, а також використовувати корисні копалини. Саме тому Росія нарощує морські сили в Північному регіоні, але все одно програє Альянсу.

"Якщо брати зараз Чорноморський флот, то він може дійсно вигравати в українських військо-морських сил, флоту Болгарії та Румунії. Флот Туреччини номінально потужніший (за російський – 24 канал), але у них два театри дій – Чорне та Середземне моря", – зауважив Риженко.

Але загалом у Чорному морі росіяни програють НАТО близько 1 до 8 – 10. І вони про це знають,

– констатував капітан.

Ба більше, внаслідок агресії Росії проти нашої держави, Альянс може посилити своє угруповання морських військ додатковими силами.

Риженко пояснив, яким є співвідношення сил Росії та НАТО на морі: дивіться відео

Зауважимо, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб Росія і далі програвала у співвідношенні військово-морських сил. Так, з початку повномасштабного вторгнення українським захисникам вдалося ліквідувати 15 плавзасобів ворога.

Сили Росії у Чорному морі: останні новини