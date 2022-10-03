Так, співвідношення сил становить близько 1 до 5 – 12, залежно від регіону. Про це 24 каналу розповів капітан 1 рангу та заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко.
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Росіяни програють НАТО у Чорному морі
Найскладніша ситуація для росіян наразі у Балтійському регіоні, оскільки фактично всі країни вже є членами НАТО. Крім того, Росія контролює лише близько 7% узбережжя.
Країна-агресорка має неабиякий інтерес до північного морського шляху. Вона хоче заволодіти прибережними територіями, щоб отримувати плату за прохід цим шляхом, а також використовувати корисні копалини. Саме тому Росія нарощує морські сили в Північному регіоні, але все одно програє Альянсу.
"Якщо брати зараз Чорноморський флот, то він може дійсно вигравати в українських військо-морських сил, флоту Болгарії та Румунії. Флот Туреччини номінально потужніший (за російський – 24 канал), але у них два театри дій – Чорне та Середземне моря", – зауважив Риженко.
Але загалом у Чорному морі росіяни програють НАТО близько 1 до 8 – 10. І вони про це знають,
– констатував капітан.
Ба більше, внаслідок агресії Росії проти нашої держави, Альянс може посилити своє угруповання морських військ додатковими силами.
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Зауважимо, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб Росія і далі програвала у співвідношенні військово-морських сил. Так, з початку повномасштабного вторгнення українським захисникам вдалося ліквідувати 15 плавзасобів ворога.
Сили Росії у Чорному морі: останні новини
- У Чорному морі постійно фіксується збільшення або зменшення присутності російських кораблів. Так, країна-агресорка може одномоментно вивести в море до 15 плавзасобів. У такий спосіб загарбники імітують діяльність Чорноморського флоту Росії.
- Кораблі країни-агресорки маневрують вздовж південно-східного узбережжя Криму. Не виключено, що Росія посилить ракетні атаки по Україні. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
- Крім того, там додали, що на бойовому чергуванні наразі перебувають 3 надводні ракетоносії, споряджені 24 "Калібрами".