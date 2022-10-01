Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Раніше він пояснив, що найголовніше сказав Путін під час свого звернення.

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Чорноморський флот і підрозділи будуть знищені

Фейгін зазначив, що Західні союзники не брешуть Путіну, коли попереджають його про наслідки можливого застосування ядерної зброї в Україні. Як мінімум, абсолютно точно буде знищене все російське угруповання в Україні.

Полетять Томагавки, полетять літаки, й не буде Чорноморського флоту, не буде взагалі нічого, ніяких військ не залишиться. Путін може поекспериментувати, але поки це все понт,

– зауважив російський правозахисник.

На слова Пєскова реагувати не треба

Він продовжив, що на слова Пєскова реагувати не треба. Прессекретар Путіна не є джерелом, яке може озвучувати рішення.

"Чомусь з цього приводу Патрушев мовчить. Він точно відповідає за доктрину, бо є одним з головних її авторів. Риторика за інерцією зберігається, вони намагаються залякати когось і взяти на понт", – наголосив Фейгін.

Україна надалі може робити все, щоб звільнити території

Російський правозахисник сказав, що Україні слід і надалі не зізнаватись в ударах по Криму, оскільки росіяни самі кажуть, що "бавовна" пов'язана з порушенням техніки безпеки. Зокрема, на погрози можна відповідати тим, що до вечора українці знищать російське угруповання в Лимані.

І що ви зробите? Нічого! Це територія України, а не Росії. Мовиться ж про бойові дії не в Ростові чи Сизрані, а на території України,

– підкреслив він.

Дискусії про ядерну зброю будуть до останнього

За словами Фейгіна, дискусії про те, чи застосує Путін ядерну зброю, будуть до останнього. Однозначної відповіді не буде, тому що рішення приймає кремлівський диктатор, і судячи з того, що відбувається в голові в цієї людини – це область занять психіатра.

"Зараз немає жодної можливості безкарного застосування ядерної зброї. Я її не бачу. Навіть для демонстративного вибуху на острові Зміїний, який пропагандисти не раз публічно обговорювали", – сказав російський правозахисник.

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Путін забагато бреше про Захід

Він також розповів, що заяви Путіна про Захід дуже контрастні з реальністю. Усі, хто сидів у залі й слухав Путіна, та й сам диктатор пов'язані з Заходом. Усі їхні гроші, діти – все на Заході. Путін розповідає про високі цінності, а у реальності мріє про те, як покататись на своїй великій арештованій яхті.

Наскільки ж це розходиться з реальністю. Їхні діти не вилазять з Західних курортів. Витрачають гроші на задоволення, які вони отримують на Заході тощо. Уся ця гниль саме в цьому і є. Тому заяви, за великим рахунком, уже нікого не цікавлять,

– зазначив Фейгін.

Російський правозахисник зауважив, що Кремль за 7 місяців нічого не продемонстрував. Компенсувати поразки рішенням про те, що окуповані території тепер російські – неможливо.

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