Окрім можливих наслідків ядерних ударів, у Москві також на сьогодні шукають варіанти, що робити з мобілізованими росіянами. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Мобілізаційна дилема

Правозахисник зазначив, що немає значення, що написали росіяни у своїй "ядерній доктрині", позаяк вони не дотримуватимуться цих пунктів дослівно. Водночас важливо, що робитиме Кремль із нещодавно мобілізованими росіянами.

Вони загрожують ядерною зброєю, щоб ЗСУ припинили наступ та залишили "їхні" території. Відкритим залишається питання, що робитиме вся ця мобілізована маса. Чи кинуть її на захист "новоприєднаних" територій або спробують знову йти на Київ, Миколаїв та Одесу – питання відкрите. Напевно, Путін має два варіанти рішення,

– пояснив опозиціонер.

За його словами, який варіант обере Кремль – залежатиме від обставин.

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Чи застосує Путін ядерну зброю

Фейгін переконаний, що чим жорсткішою та прямолінійнішою буде відповідь Заходу щодо використання ядерної зброї, тим нижчою є ймовірність її застосування з боку Москви.

Це абсолютне табу для Заходу. Тим паче щодо без'ядерної України. Якщо у Кремлі знатимуть, що діями у відповідь, можливо, навіть превентивними, знищать всю російську "ядерну" інфраструктуру та збройні сили в Україні (від Криму, до нових "приєднаних" областей), тим вища ймовірність, що Москва відмовиться від цієї ризикової операції в Україні,

– вказав оглядач.

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На його думку, стримування Росії у світі поки "розвивається нормально": Захід ясно продемонстрував свої цілі, повідомивши Москві про це безпосередньо.

"Про це сказав Джейк Салліван у приватному порядку, що з ними буде. Я так зрозумів, що він подзвонив Патрушеву. Може, ще й розмовляли з Лавровим, який був на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Так чи інакше, США тримаються тієї позиції, що при будь-якому застосуванні ядерної зброї, це розцінять як агресію проти всього НАТО", – підкреслив опозиціонер.

За його словами, після цього буде відповідь з боку всього блоку НАТО, окрім відповіді, власне, України.

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