Кроме возможных последствий ядерных ударов, в Москве также сегодня ищут варианты, что делать с мобилизованными россиянами. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.
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Мобилизационная дилемма
Правозащитник отметил, что неважно, что написали россияне в своей "ядерной доктрине", поскольку они не будут придерживаться этих пунктов дословно. В то же время важно, что будет делать Кремль с недавно мобилизованными россиянами.
Они угрожают ядерным оружием, чтобы ВСУ прекратили наступление и оставили "их" территории. Открытым остается вопрос, что будет делать вся эта мобилизованная масса. Бросят ли ее на защиту "новоприсоединенных" территорий или попытаются снова идти на Киев, Николаев и Одессу – вопрос открытый. Наверное, у Путина есть два варианта решения,
– объяснил оппозиционер.
По его словам, какой вариант выберет Кремль – будет зависеть от обстоятельств.
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Применит ли Путин ядерное оружие
Фейгин убежден, что чем жестче и прямолинейнее будет ответ Запада относительно использования ядерного оружия, тем ниже вероятность его применения со стороны Москвы.
Это абсолютное табу для Запада. Тем более, что касается безъядерной Украины. Если в Кремле будут знать, что ответными действиями, возможно, даже превентивными, уничтожат всю российскую "ядерную" инфраструктуру и вооруженные силы в Украине (от Крыма, до новых "присоединенных" областей), тем выше вероятность, что Москва откажется от этой рисковой операции в Украине,
– указал обозреватель.
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По его мнению, сдерживание России в мире пока "развивается нормально": Запад ясно продемонстрировал свои цели, сообщив Москве об этом напрямую.
"Об этом сказал Джейк Салливан в частном порядке, что с ними будет. Я так понял, что он позвонил Патрушеву. Может, еще и разговаривали с Лавровым, который был на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Так или иначе, США придерживаются той позиции, что при любом применении ядерного оружия это расценят как агрессию против всего НАТО", – подчеркнул оппозиционер.
По его словам, после этого последует ответ со стороны всего блока НАТО, кроме ответа, собственно, Украины.
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Ситуация в России: что известно
- 21 сентября глава кремля Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. По нему кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора Дмитрий Песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что Москва хочет мобилизовать до миллиона человек, однако по данным СМИ, Кремль планирует призыв более 1,2 миллиона россиян.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключением до 15 лет.
- Крупнейшие митинги в эти дни проходят на российской части Кавказа, в том числе в Дагестане. Участники протестов требуют от силовиков отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Местные анонсировали новые масштабные протесты.
- Путин понимает, что позиции России на Кавказе достаточно шатки и его власть в регионе подходит к концу. Поэтому перед тем, как потерять там контроль, пытается рассорить кавказские народы. Он приказал Кадырову подавить протесты в Дагестане.
- 30 сентября у Путина анонсировали подписание "договора" о вхождении новых территорий. Речь идет о "присоединении" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.