Кроме возможных последствий ядерных ударов, в Москве также сегодня ищут варианты, что делать с мобилизованными россиянами. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Мобилизационная дилемма

Правозащитник отметил, что неважно, что написали россияне в своей "ядерной доктрине", поскольку они не будут придерживаться этих пунктов дословно. В то же время важно, что будет делать Кремль с недавно мобилизованными россиянами.

Они угрожают ядерным оружием, чтобы ВСУ прекратили наступление и оставили "их" территории. Открытым остается вопрос, что будет делать вся эта мобилизованная масса. Бросят ли ее на защиту "новоприсоединенных" территорий или попытаются снова идти на Киев, Николаев и Одессу – вопрос открытый. Наверное, у Путина есть два варианта решения,

– объяснил оппозиционер.

По его словам, какой вариант выберет Кремль – будет зависеть от обстоятельств.

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Применит ли Путин ядерное оружие

Фейгин убежден, что чем жестче и прямолинейнее будет ответ Запада относительно использования ядерного оружия, тем ниже вероятность его применения со стороны Москвы.

Это абсолютное табу для Запада. Тем более, что касается безъядерной Украины. Если в Кремле будут знать, что ответными действиями, возможно, даже превентивными, уничтожат всю российскую "ядерную" инфраструктуру и вооруженные силы в Украине (от Крыма, до новых "присоединенных" областей), тем выше вероятность, что Москва откажется от этой рисковой операции в Украине,

– указал обозреватель.

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По его мнению, сдерживание России в мире пока "развивается нормально": Запад ясно продемонстрировал свои цели, сообщив Москве об этом напрямую.

"Об этом сказал Джейк Салливан в частном порядке, что с ними будет. Я так понял, что он позвонил Патрушеву. Может, еще и разговаривали с Лавровым, который был на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Так или иначе, США придерживаются той позиции, что при любом применении ядерного оружия это расценят как агрессию против всего НАТО", – подчеркнул оппозиционер.

По его словам, после этого последует ответ со стороны всего блока НАТО, кроме ответа, собственно, Украины.

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