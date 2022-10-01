Натомість військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни навряд чи наважаться на це. Кремль може продемонструвати свою готовність до застосування. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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На його думку, завдання ядерного удару по території України для зупинення контрнаступальних дій ЗСУ, по українській армії або по цивільних об'єктах – це нераціонально та нелогічно. "Так, росіяни – нераціональні та нелогічні", – відзначив він. Однак є й інші фактори.

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Китай, як і багато інших ядерних країн, дотримується фундаментальних основ ядерної безпеки. Якщо Росія їх зруйнує, фактично, Китай не буде більше підтримувати росію навіть на тому рівні, на якому підтримує зараз. Ба більше, у цьому питання він підтримуватиме США та міжнародних партнерів України.

Ядерна авантюра Путіна може закінчитися для нього тотальним кінцем – завершенням його кар'єри стовідсоткового воєнного злочинця,

– наголосив Коваленко.

Якість російської ядерної зброї – під великим питанням

Що ж до демонстративного застосування, Путін може запустити якусь ракету з тактичною ядерною боєголовкою в космос. "Десь там у стратосфері її підірвати, показавши свою готовність", – припустив Коваленко. І тут виникає не менш актуальне питання: чи долетить вона? Річ у тім, що у Росії не усе так добре носіями ядерної зброї, як вона держава-агресорка про це розповідає.

Коваленко запевняє, що у росіян ядерна зброя не зовсім свіжа, тому що з часів СРСР не проводилося належного технічного обслуговування, регламентних робіт щодо забезпечення повноцінної діяльності ядерних об'єктів, контролю за станом, у якому перебувають ядерні бойові частини тощо.

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Казати про те, що вони мають дійсно великий ядерний потенціал на сьогодні – ні. Їхній військово-промисловий комплекс впродовж останніх 10 – 20 років винятково деградував. Конвенційна частина сьогодні виглядає як велика ремонтна база, але не як виробництво. А неконвенційна частина, яка стосується ядерної зброї, взагалі не мала розвитку,

– сказав Коваленко.

На неконвенційну частину, зауважує оглядач, треба витрачати величезну кількість ресурсів – технічних, технологічних, інтелектуальних та, звісно, фінансових.

"Росія не могла собі такого дозволити. Вона використовувала винятково спадок Радянського Союзу як експлуатант. Вона експлуатувала цей ресурс. А коли ти постійно щось експлуатуєш, але не виробляєш, то те, що ти експлуатуєш – воно нівелюється. Росія сьогодні має нівельовану ядерну зброю", – підсумував він.

Саме тому очільнику Кремля варто добре подумати, перш ніж діставати свою славнозвісну ядерну зброю. Якщо ж він таки вирішить "натиснути на кнопку" – наслідки будуть руйнівними як для Росії, так і для Владіміра Путіна.

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