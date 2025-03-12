Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт зауважила, що це питання є гіпотетичним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що кажуть у Білому домі про припинення вогню

Лівітт каже, що наразі Україна погодилася на 30-денне перемир'я та припинення вогню, а також позитивно відгукнулася про мирний план США, який обговорювали 11 березня на переговорах у Саудівській Аравії. Вона додає, що радник з нацбезпеки Сполучених Штатів Майк Волц також розмовляв з російською стороною.

Окрім цього, за словами Лівітт, спецпосланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня поїде до Москви, щоб закликати Росію підписати план.

Проте прессекретарка Білого дому відмовилася відповісти, чи планує американський президент Дональд Трамп зателефонувати російському диктатору Владіміру Путіну, щоб переконати його підтримати припинення вогню.

У мене немає відомостей про дзвінки президента, але, як це завжди робить президент, якщо такий дзвінок відбудеться, він повідомить вас,

– запевнила Лівітт.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи планує він цього тижня провести розмову з очільником Кремля, щоб обговорити пропозицію перемир'я, Трамп відповів журналістам у Білому домі: "Я думаю, що так".