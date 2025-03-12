Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что этот вопрос является гипотетическим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что говорят в Белом доме о прекращении огня

Ливитт говорит, что сейчас Украина согласилась на 30-дневное перемирие и прекращение огня, а также положительно отозвалась о мирном плане США, который обсуждали 11 марта на переговорах в Саудовской Аравии. Она добавляет, что советник по нацбезопасности Соединенных Штатов Майк Волц также разговаривал с российской стороной.

Кроме этого, по словам Ливитт, спецпосланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на этой неделе поедет в Москву, чтобы призвать Россию подписать план.

Однако пресс-секретарь Белого дома отказалась ответить, планирует ли американский президент Дональд Трамп позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы убедить его поддержать прекращение огня.

У меня нет сведений о звонках президента, но, как это всегда делает президент, если такой звонок состоится, он сообщит вам,

– заверила Ливитт.

В то же время, отвечая на вопрос, планирует ли он на этой неделе провести разговор с главой Кремля, чтобы обсудить предложение перемирия, Трамп ответил журналистам в Белом доме: "Я думаю, что да".