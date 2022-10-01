Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее он объяснил, что самое главное сказал Путин во время своего обращения.

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Черноморский флот и подразделения будут уничтожены

Фейгин отметил, что Западные союзники не лгут Путину, когда предупреждают его о последствиях возможного применения ядерного оружия в Украине. Как минимум, абсолютно точно будет уничтожена вся российская группировка в Украине.

Полетят Томагавки, полетят самолеты и не будет Черноморского флота, не будет вообще ничего, никаких войск не останется. Путин может поэкспериментировать, но пока это все понт,

– заметил российский правозащитник.

На слова Пескова реагировать не нужно

Он продолжил, что на слова Пескова реагировать не следует. Пресс-секретарь Путина не является источником, озвучивающим решение.

"Почему-то на этот счет Патрушев молчит. Он точно отвечает за доктрину, потому что является одним из главных ее авторов. Риторика по инерции сохраняется, они пытаются запугать кого-то и взять на понт", – подчеркнул Фейгин.

Украина в дальнейшем может делать все, чтобы освободить территории

Российский правозащитник сказал, что Украине следует и дальше не признаваться в ударах по Крыму, поскольку россияне сами говорят, что "хлопок" связан с нарушением техники безопасности. В частности, на угрозы можно отвечать тем, что к вечеру украинцы уничтожат российскую группировку в Лимане.

И что вы сделаете? Ничего! Это территория Украины, а не России. Речь же о боевых действиях не в Ростове или Сызрани, а на территории Украины,

– подчеркнул он.

Дискуссии о ядерном оружии будут до последнего

По словам Фейгина, дискуссии о том, применит ли Путин ядерное оружие, будут до последнего. Однозначного ответа не будет, потому что решение принимает кремлевский диктатор, и судя по тому, что происходит в голове этого человека – это область занятий психиатра.

"Сейчас нет никакой возможности безнаказанного применения ядерного оружия. Я его не вижу. Даже для демонстративного взрыва на острове Змеиный, который пропагандисты не раз публично обсуждали", – сказал российский правозащитник.

Фейгин о том, применит ли Путин ядерное оружие: смотрите видео

Путин слишком много лжет о Западе

Он также рассказал, что заявления Путина о Западе очень контрастны с реальностью. Все, кто сидел в зале и слушал Путина, и сам диктатор связан с Западом. Все их деньги, дети – все на Западе. Путин рассказывает о высоких ценностях, а в реальности мечтает о том, как прокатиться на своей большой арестованной яхте.

Насколько это расходится с реальностью. Их дети не вылезают с Западных курортов. Тратят деньги на удовольствие, которые они получают на Западе. Вся эта гниль именно в этом и есть. Поэтому заявления, по большому счету, уже никого не интересуют,

– отметил Фейгин.

Российский правозащитник заметил, что Кремль за 7 месяцев ничего не продемонстрировал. Компенсировать поражение решением о том, что оккупированные территории теперь российские – невозможно.

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