Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее он объяснил, что самое главное сказал Путин во время своего обращения.
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Черноморский флот и подразделения будут уничтожены
Фейгин отметил, что Западные союзники не лгут Путину, когда предупреждают его о последствиях возможного применения ядерного оружия в Украине. Как минимум, абсолютно точно будет уничтожена вся российская группировка в Украине.
Полетят Томагавки, полетят самолеты и не будет Черноморского флота, не будет вообще ничего, никаких войск не останется. Путин может поэкспериментировать, но пока это все понт,
– заметил российский правозащитник.
На слова Пескова реагировать не нужно
Он продолжил, что на слова Пескова реагировать не следует. Пресс-секретарь Путина не является источником, озвучивающим решение.
"Почему-то на этот счет Патрушев молчит. Он точно отвечает за доктрину, потому что является одним из главных ее авторов. Риторика по инерции сохраняется, они пытаются запугать кого-то и взять на понт", – подчеркнул Фейгин.
Украина в дальнейшем может делать все, чтобы освободить территории
Российский правозащитник сказал, что Украине следует и дальше не признаваться в ударах по Крыму, поскольку россияне сами говорят, что "хлопок" связан с нарушением техники безопасности. В частности, на угрозы можно отвечать тем, что к вечеру украинцы уничтожат российскую группировку в Лимане.
И что вы сделаете? Ничего! Это территория Украины, а не России. Речь же о боевых действиях не в Ростове или Сызрани, а на территории Украины,
– подчеркнул он.
Дискуссии о ядерном оружии будут до последнего
По словам Фейгина, дискуссии о том, применит ли Путин ядерное оружие, будут до последнего. Однозначного ответа не будет, потому что решение принимает кремлевский диктатор, и судя по тому, что происходит в голове этого человека – это область занятий психиатра.
"Сейчас нет никакой возможности безнаказанного применения ядерного оружия. Я его не вижу. Даже для демонстративного взрыва на острове Змеиный, который пропагандисты не раз публично обсуждали", – сказал российский правозащитник.
Фейгин о том, применит ли Путин ядерное оружие: смотрите видео
Путин слишком много лжет о Западе
Он также рассказал, что заявления Путина о Западе очень контрастны с реальностью. Все, кто сидел в зале и слушал Путина, и сам диктатор связан с Западом. Все их деньги, дети – все на Западе. Путин рассказывает о высоких ценностях, а в реальности мечтает о том, как прокатиться на своей большой арестованной яхте.
Насколько это расходится с реальностью. Их дети не вылезают с Западных курортов. Тратят деньги на удовольствие, которые они получают на Западе. Вся эта гниль именно в этом и есть. Поэтому заявления, по большому счету, уже никого не интересуют,
– отметил Фейгин.
Российский правозащитник заметил, что Кремль за 7 месяцев ничего не продемонстрировал. Компенсировать поражение решением о том, что оккупированные территории теперь российские – невозможно.
Ядерные угрозы Путина: последние новости
- Путин продолжает угрожать Украине и миру "нажать кнопку". В ГУР сообщили: по состоянию на сегодняшний день риск применения Россией ядерного оружия очень высок.
- Существует мнение, что из-за угроз со стороны Кремля западные партнеры могут предоставить Украине ядерное оружие. В таком случае она станет доводом для сдерживания России.
- По мнению Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, ядерная риторика Путина опасна и безрассудна. Россия должна понимать, что невозможно выиграть ядерную войну и будут последствия для Кремля, если он нажмет на "ядерную кнопку".