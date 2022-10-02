У такий спосіб загарбники імітують діяльність Чорноморського флоту Росії. Про це 24 каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.

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Імітують бурхливу діяльність

Це військове формування Збройних сил Росії показало себе найгірше у цій війні,

– зауважив військовий експерт.

Так, на тлі знищення російського корабельного угруповання країні-агресорці лишається хіба вдавати у Чорному морі бурхливу діяльність, намагаючись налякати українців. Крім того, виводячи судна у море, російське командування, ймовірно, намагається чимось зайняти флот, щоб не допустити революційних настроїв.

Чорноморський флот – неефективний

З початку повномасштабного вторгнення українським захисникам вдалося ліквідувати чимало військової техніки загарбників, зокрема ЗСУ знищили 15 плавзасобів ворога. Переважну кількість потоплених суден складають невеликі десантні кораблі, які наші військові ліквідували біля острова Зміїний. Вони були потоплені за допомогою керованих авіабомб з Bayraktar.

Якщо вони втратили щонайменше 4 десантних катери й 1 великий десантний корабель, то завдання для морського десанту вже відпало. І це знову показує, чому Чорноморський флот Росії у цій війні насправді неефективний,

– розповів Киричевський.

Росія передислокувала свої кораблі з Сімферополя до Новоросійська. Поки це гарантує їм безпеку, але цілком ймовірно, що в нашої держави з'явиться таке озброєння, що не матиме значення, де розташовані російські судна.

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Ворожі кораблі маневрують у Чорному морі

Кораблі країни-окупантки маневрують вздовж узбережжя Криму. Не виключено, що росія посилить ракетні атаки по Україні. Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь".

Кораблі маневрують вздовж південно-східного узбережжя Криму,

– повідомили в ОК "Південь".

Там також додали, що корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі складається з:

12 кораблів та катерів;

у тому числі – 3 носіїв крилатих ракет, споряджених понад двома десятками "Калібрів";

а також 2 великими десантними кораблями;

та одним десантним катером.

Також там закликали українців бути уважними та свідомими, не нехтувати правилами безпеки та ретельно перевіряти інформацію.