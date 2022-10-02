Таким образом, захватчики имитируют деятельность Черноморского флота России. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Интересно Как ВМС не позволили россиянам контролировать Черное море.

Имитируют бурную деятельность

Это военное формирование Вооруженных сил России показало себя хуже всего в этой войне,

– заметил военный эксперт.

Так, на фоне уничтожения российской корабельной группировки стране-агрессору остается разве что имитировать в Черном море бурную деятельность, пытаясь испугать украинцев. Кроме того, выводя суда в море, российское командование, вероятно, пытается чем-нибудь занять флот, чтобы не допустить революционных настроений.

Черноморский флот – неэффективный

С начала полномасштабного вторжения украинским защитникам удалось ликвидировать немало военной техники захватчиков, в том числе ВСУ уничтожили 15 плавсредств врага. Подавляющее число потопленных судов составляют небольшие десантные корабли, которые наши военные ликвидировали у острова Змеиный. Они были потоплены с помощью управляемых авиабомб с Bayraktar.

Если они потеряли не менее 4 десантных катера и 1 большой десантный корабль, то задача для морского десанта уже отпала. И это снова показывает, почему Черноморский флот России в этой войне действительно неэффективен,

– рассказал Киричевский.

Россия передислоцировала свои корабли из Симферополя в Новороссийск. Пока это гарантирует им безопасность, но по всей вероятности, у нашего государства появится такое вооружение, что не будет иметь значения, где расположены российские суда.

Киричевский рассказал, зачем Россия имитирует деятельность флота: смотрите видео

Вражеские корабли маневрируют в Черном море

Корабли страны-оккупанта маневрируют вдоль побережья Крыма. Не исключено, что Россия усилит ракетные атаки по Украине. Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг".

Корабли маневрируют вдоль юго-восточного побережья Крыма,

– сообщили в ОК "Юг".

Там также добавили, что корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из:

12 кораблей и катеров;

в том числе – 3 носителя крылатых ракет, снаряженных более чем двумя десятками "Калибров";

а также 2 большими десантными кораблями;

и одним десантным катером.

Также там призвали украинцев быть внимательными и сознательными, не пренебрегать правилами безопасности и тщательно проверять информацию.