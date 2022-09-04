Російським військовим дають автомати 1976 року

Про це свідчить розмова російського військового, яку перехопили українські розвідники. Солдат російської армії розповів, що молодим військовим нічого не видали – ні одягу, ні спальників.

До речі Окупант зізнався у вбивстві й порадив дружині економити гроші, бо вдома будуть "доганялки"

"Ти уявляєш ті, які приїхали? Голодранці бл*я", – сказав окупант і додав, що військові беруть старі речі, "як бомжі нах*й".

За його словами, військовим роздаються старі автомати – 1976 та 1978 року, які криво стріляють. Також у розмові росіянин скаржиться, що серйозну зброю не дають, а кидають на передок.

Загарбник не розуміє, як керівництво хоче, щоб військові зупиняли танк гранатою чи автоматом. Окрім того, він заявив, що в його батальйоні немає протитанкового взводу.

Взагалі немає. Тільки танки стоять трішки подалі. Танки стоять і все. Отримують координати, але не влучають по танках ЗСУ,

– сказав загарбник.

Розвідка назвала претензії російських військових

У розвідці Міністерства оборони Британії розповіли про претензії російських військових. Окупаційні війська продовжують страждати від деморалізації. Окрім великих втрат, на це також впливають проблеми із зарплатою.

Росія не виплачує військовим премії, які обіцяла за війну в Україні. Ймовірно, це пов'язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" та корупцією серед командирів.

Представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький розповів, що всі підрозділи, які ворог формує, оснащують іще радянськими зразками озброєння. Їх знімають з баз зберігання й арсеналів та передають у війська. Близько 40% бойової техніки ворога – не боєздатна.

Вас це може зацікавити – втрати ворога станом на 4 вересня: дивіться відео