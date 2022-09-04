Російським військовим дають автомати 1976 року
Про це свідчить розмова російського військового, яку перехопили українські розвідники. Солдат російської армії розповів, що молодим військовим нічого не видали – ні одягу, ні спальників.
До речі Окупант зізнався у вбивстві й порадив дружині економити гроші, бо вдома будуть "доганялки"
"Ти уявляєш ті, які приїхали? Голодранці бл*я", – сказав окупант і додав, що військові беруть старі речі, "як бомжі нах*й".
За його словами, військовим роздаються старі автомати – 1976 та 1978 року, які криво стріляють. Також у розмові росіянин скаржиться, що серйозну зброю не дають, а кидають на передок.
Загарбник не розуміє, як керівництво хоче, щоб військові зупиняли танк гранатою чи автоматом. Окрім того, він заявив, що в його батальйоні немає протитанкового взводу.
Взагалі немає. Тільки танки стоять трішки подалі. Танки стоять і все. Отримують координати, але не влучають по танках ЗСУ,
– сказав загарбник.
Розвідка назвала претензії російських військових
- У розвідці Міністерства оборони Британії розповіли про претензії російських військових. Окупаційні війська продовжують страждати від деморалізації. Окрім великих втрат, на це також впливають проблеми із зарплатою.
- Росія не виплачує військовим премії, які обіцяла за війну в Україні. Ймовірно, це пов'язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" та корупцією серед командирів.
- Представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький розповів, що всі підрозділи, які ворог формує, оснащують іще радянськими зразками озброєння. Їх знімають з баз зберігання й арсеналів та передають у війська. Близько 40% бойової техніки ворога – не боєздатна.
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