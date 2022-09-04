Российским военным дают автоматы 1976 года

Об этом свидетельствует разговор российского военного, который перехватили украинские разведчики. Солдат русской армии рассказал, что молодым военным ничего не выдали – ни одежды, ни спальников.

Кстати Оккупант признался в убийстве и посоветовал жене экономить деньги, потому что дома будут "догонялки"

"Ты представляешь те, которые приехали? Голодранцы бл*", – сказал оккупант и добавил, что военные берут старые вещи, "как бомжи нах*й".

По его словам, военным раздаются старые автоматы – 1976 и 1978 годов, которые криво стреляют. Также в разговоре россиянин жалуется, что серьезного оружия не дают, а бросают на передок.

Захватчик не понимает, как руководство хочет, чтобы военные останавливали танк гранатой или автоматом. Кроме того, он заявил, что в его батальоне нет противотанкового взвода.

Вообще нет. Только танки стоят немного подальше. Танки стоят и всё. Получают координаты, но не попадают по танкам ВСУ,

– сказал захватчик.

Разведка назвала претензии российских военных

В разведке Министерства обороны Британии рассказали о претензиях российских военных. Оккупационные войска продолжают страдать от деморализации. Кроме больших потерь на это также влияют проблемы с зарплатой.

Россия не выплачивает военным премии, которые обещала за войну в Украине. Очевидно, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и коррупцией среди командиров.

Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал, что все подразделения, которые враг формирует, оснащают еще советскими образцами вооружения. Их снимают с баз хранения и арсеналов и передают в войска. Около 40% боевой техники врага – не боеспособна.

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