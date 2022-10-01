Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялось про те, що Україна, США, Велика Британія та Канада ввели нові санкції проти Росії на тлі анексії.

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ВПК Росії став на шлях свого знищення

Черник зазначив, що ВПК Росії остаточно став на шлях свого знищення. У межах 5 – 10 років він здеградує повністю.

Скажімо, такі танки, як-от Т-72Б3, мають одні з найкращих комплектацій. Там уся тепловізійна, прицільна апаратура французька. На 40% сучасні ракети, літаки, гелікоптери, військово-морський флот імпортозалежні. Навіть їхній відомий бронеавтомобіль "Тигр", яким вони неймовірно пишаються, укомплектований американським дизельним двигуном,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що всі ці технології перекриті по факту. Певні запаси ще є, і приблизно 10% – 20% замінять на цивільну китайську електроніку. Однак вийти на рівень 24 лютого Росія вже не зможе. Її ВПК кінець. Питання лише часу й нашої стратегічної терплячості.

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Перекрити всі постачання неможливо

Військовий експерт продовжив, що перекрити всі постачання технологій – неможливо. Знайдуться цинічні ділки, скажімо, на Латиноамериканському континенті, у Бразилії, яка має непоганий ВПК. Той же Китай чи Індія. Але це 15% – 20% не перекриють їхню стратегічну потребу.

"Росія у стратегічній пастці в Україні, вона з неї вийде лише переможена. Єдине, вкотре кажу, щоб ми не сподівались, що це буде завтра чи післязавтра", – наголосив Черник.

На його думку, фактор випадковості не можна відкидати. Наприклад, на Кремль може впасти метеорит тощо. Однак робити на це ставку не треба. Нам потрібні терплячість, здоровий глузд і розуміння того, що ціну доведеться платити.

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