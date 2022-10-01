Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось о том, что Украина, США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против России на фоне аннексии.

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ВПК России встал на путь своего уничтожения

Черник отметил, что ВПК России окончательно встал на путь своего уничтожения. В пределах 5 – 10 лет он деградирует полностью.

Скажем, такие танки, как Т-72Б3, имеют одни из лучших комплектаций. Там вся тепловизионная, прицельная французская аппаратура. На 40% современные ракеты, самолеты, вертолеты, военно-морской флот импортозависимы. Даже их известный бронеавтомобиль "Тигр", которым они невероятно гордятся, укомплектован американским дизельным двигателем.

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что все эти технологии перекрыты по факту. Некоторые запасы еще есть, и примерно 10% – 20% заменят на гражданскую китайскую электронику. Однако выйти на уровень 24 февраля Россия не сможет. Ее ВПК конец. Вопрос только времени и нашей стратегической терпимости.

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Перекрыть все поставки невозможно

Военный эксперт продолжил, что перекрыть все поставки технологий – невозможно. Найдутся циничные дельцы, скажем, на Латиноамериканском континенте, в Бразилии, у которой неплохой ВПК. Тот же Китай или Индия. Но это 15% – 20% не перекроют их стратегическую потребность.

"Россия в стратегической ловушке в Украине, она из нее выйдет только побежденная. Единственное, еще раз говорю, чтобы мы не надеялись, что это будет завтра или послезавтра", – подчеркнул Черник.

По его мнению, фактор случайности нельзя исключать. Например, на Кремль может упасть метеорит и т.д. Однако делать на это ставку не нужно. Нам нужны терпение, здравый смысл и понимание того, что цену придется платить.

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