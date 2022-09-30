Восьмой пакет санкций против России

30 сентября послы 27 стран-членов ЕС предварительно согласовали новый пакет санкционных ограничений против России, однако окончательное одобрение ожидается на следующей неделе. Ожесточеннее всего в Брюсселе бойкотировала новые ограничения Венгрия, сообщают три источника изданию Reuters.

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О чем может идти речь в восьмом пакете санкционных ограничений

В новый пакет санкций может войти запрет на экспорт авиационной продукции и электронных компонентов, ограничение на морской импорт российской нефти в третьи страны. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен ранее подчеркивала, что такие новые ограничения лишит Россию семи миллиардов евро.

Также ограничения могут касаться и отсоединения российского Газпромбанка от международной платежной системы SWIFT. Ранее экономический эксперт Олег Пендзин, в комментарии 24 канала, подчеркивал, что это серьезно ударит по возможности российской банковской системы обеспечивать быстрые расчеты с европейскими партнерами.

В новом санкционном блоке предусмотрены и визовые ограничения в отношении граждан России и широкий список персональных санкций. Санкции коснутся стран и компаний, помогающих России обходить ограничения.

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