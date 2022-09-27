Эти санкции планируют наложить на тех, кто организовывал псевдореферендумы в четырех регионах Украины, которые сейчас находятся под оккупацией. Об этом рассказал спикер верховного представителя ЕС по иностранным делам Петер Стано.

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Последствия будут

Как отметил Петер Стано, для всех людей, участвующих в незаконных, нелегитимных и просто фиктивных референдумах, будут последствия.

Так, голосование оккупанты организовали в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Проходили они со всеми возможными нарушениями, более того – под дулом автоматов и риском занесения в специальные "черные списки" несогласных с присоединением к России.

Первые санкции за псевдореферендумы

Первыми на проведение так называемых референдумов отреагировали в Великобритании . Так, 26 сентября страна объявила о новых санкциях в ответ на них, назвав их "явным нарушением международного права, в частности, Устава ООН".

Мы никогда не признаем их результат. Они соответствуют четкой схеме насилия, запугивания, пыток и принудительных депортаций на захваченных Россией территориях Украины,

– подчеркнул иностранных дел Великобритании.

Эти санкции ударили по многим российским чиновникам, которые были вовлечены в фейковый референдум, а также по лицам, которые продолжали "финансировать российскую военную машину".

Реакция мира на фейковое волеизъявление

На нарушение международного права отреагировали и в США. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты введут новые санкции против России в ответ на проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях. А также США усилят помощь Украине.

За нарушение международного законодательства расширила санкции также Новая Зеландия . В новый санкционный список попали 19 человек, среди которых российские министры, члены совета безопасности России, родственники Владимира Путина и глава Чечни рамзан кадыров.

На псевдореферендум отреагировали Канада, страны Балтии, Генсек НАТО и другие.

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