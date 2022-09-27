Ці санкції планують накласти на тих, хто організовував псевдореферендуми в чотирьох регіонах України, які зараз знаходяться під окупацією. Про це розповів речник верховного представника ЄС із закордонних справ Петер Стано.

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Наслідки будуть

Як зазначив Петер Стано, для всіх людей, які беруть участь у незаконних, нелегітимних та й просто фіктивних референдумах, будуть наслідки.

Так, голосування окупанти організували в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Проходили вони з усіма можливими порушеннями, ба більше – під дулом автоматів та ризиком занесення у спеціальні "чорні списки" незгодних з приєднанням до росії.

Перші санкції за псевдореферендуми

Першими на проведення так званих референдумів відреагували у Великій Британії. Так, 26 вересня країна оголосила про нові санкції у відповідь на них, назвавши їх "явним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН".

Ми ніколи не визнаємо їх результати. Вони відповідають чіткій схемі насильства, залякування, тортур та примусових депортацій на захоплених росією територіях України,

– наголосив міністр закордонних справ Великої Британії.

Ці санкції вдарили по багатьох російських високопосадовцях, які були залучені до фейкового референдуму, а також по особах, які продовжували "фінансувати російську військову машину".

Реакція світу на фейкове волевиявлення

На порушення міжнародного права відреагували й у США. Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати запровадять нові санкції проти росії у відповідь на проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях. А також США посилять допомогу Україні.

За порушення міжнародного законодавства розширила санкції також Нова Зеландія. У новий санкційний список потрапили 19 осіб, серед яких російські міністри, члени ради безпеки росії, родичі володимира путіна та глава Чечні рамзан кадиров.

На псевдореферендум відреагували також Канада, країни Балтії, Генсек НАТО та інші.

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