Европа активно обсуждает восьмой пакет санкций против россии. Очередная волна ограничений должна стать ответом коллективного Запада на частичную мобилизацию в россии и проведение псевдореферендумов на ранее захваченных украинских территориях.

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Насколько действенным окажется новый пакет санкций и сможет ли он уменьшить захватнические аппетиты страны-агрессора – разбирался 24 канал.

Потенциально самый действенный инструмент влияния на агрессора в виде ограничения предельных цен на российскую нефть, еще недавно обсуждавшийся европейцами, в новый пакет санкций не войдет.

Не нефтью единой

Список ограничений, который готовят для россии, достаточно широкий. Другой вопрос – насколько он окажется действенным.

В частности, предполагается отключение от платежной системы SWIFT российского Газпромбанка. Его отключение, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, серьезно ударит по возможности российской банковской системы обеспечивать быстрые расчеты с европейскими партнерами.

Достаточно серьезным ударом для россии станет также ограничение продажи алмазов.

Предусмотрены также визовые ограничения в отношении граждан россии и широкий перечень персональных санкций. Санкции коснутся стран и компаний, которіе помогают россии обходить ограничения.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Россияне уже выстрелили себе в ногу, ограничив поставки газа в Европу. Сама Европа никогда бы не согласилась перед отопительным сезоном ограничивать поставки газа. Это сделали россияне. Они сами себе нанесли ущерб гораздо больше, чем это могли сделать европейцы, вводя какие-то ограничения в газовой сфере.

С политической точки зрения, считает эксперт, Европа сейчас должна принять очередной пакет санкций как ответ на мобилизацию в россии и фейковые референдумы на захваченных украинских территориях. Европейцы на сегодняшний день должны как-то отреагировать. Поэтому восьмой пакет санкций вряд ли будет иметь серьезные экономические последствия для россии. Основная цель этого пакета – не экономическая, а политическая.

Но не стоит забывать, что все предыдущие пакеты санкций продолжают действовать, и их влияние на россию будет только нарастать. Есть много сфер российской экономики, действие санкций на которые уже приобрело критический уровень. Это, в частности, машиностроение, металлургия, деревообработка. Уже сейчас россия не может производить и восстанавливать современное оружие, а резервисты российской армии оснащаются оружием советского образца, которое в свое время было законсервировано.

Мир цивилизованный, и не совсем

Любые санкции, которые сегодня накладываются на россию, не являются абсолютно исключительными, утверждает доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило. По каждому направлению россия находит лазейки, с помощью которых она обходит ограничения. К примеру, ограничения для российских банков по расчетам по системе SWIFT обходятся через третьи страны. Это затрудняет жизнь рядовым россиянам, но для бизнеса особых проблем не создает. Подобная ситуация – с поставками той или иной продукции.

Ярослав Жалоло Доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Даже если Европа решит вообще не покупать российский газ и нефть – найдутся рынки третьих стран, в той же Азии или Латинской Америке, куда через посредников будут реализовываться российские энергоносители. Например, россия нашла возможность квазилегально реализовывать похищенное в Украине зерно, потому что нашлись покупатели.

Поэтому любые санкции, которые вводятся цивилизованным миром, всегда оказывают ограниченное влияние из-за того, что существует мир не совсем цивилизованный, который продолжает вести бизнес с россией.

Самыми уязвимыми для российской экономики, считает эксперт, были бы санкции в отношении тех отраслей, где россия зарабатывает больше всего, а это, в первую очередь, торговля энергоносителями. Но тут уже Европа не готова идти на крайние меры, поскольку не может обойтись без поставок российского газа.

Очень досадило бы россии практическое решение по использованию заблокированных зарубежных активов россии. Речь идет о более чем 300 миллиардах долларов. Эти активы можно было бы направить как непосредственно Украине, так и на компенсацию расходов тех стран и международных организаций, которые помогают Украине.

Способны ли санкции повлиять на ход войны

Похоже, россияне спешат достичь хоть каких-то результатов в войне в Украине, в частности, планируя аннексию территорий, считая, что в случае определенного устоя ситуации смогут давить на Запад по отмене санкций.

Я очень скептически отношусь к мнению, что экономические санкции против россии способны повлиять на войну. Более того, у руководства россии, похоже, существует иллюзия, что санкции будут продолжаться до тех пор, пока россия ведет войну. Как только они прекратят войну в любом формате – захватив часть Украины, аннексировав, поглотив – можно будет говорить о сворачивании санкций,

– констатирует Ярослав Жалило.

Если мировое сообщество даст понять россии, что при реализации подобных сценариев санкции будут еще более жесткими, тогда может что-то измениться. Более того, Запад должен дать понять россии, что отмена санкций возможна только после полного освобождения территории Украины и определения размеров репараций.

Санкции бесспорно необходимы, но к сожалению они не играют главной роли – влияния на ход войны. Даже если прекращение поставок комплектующих и технологий сделает невозможным воссоздание россией оружия, найдутся те, кто согласен будет поставлять стране-агрессору оружие собственного производства. Вспомним, например, историю с иранскими беспилотниками. Кроме того, количество оружия и живой силы в россии такое значительное, что вряд ли санкции повлияют на ее желание завоевать Украину,

– аргументирует собеседник 24 канала.

Санкции должны быть дополнением к успешным действиям ВСУ и помощи Запада Украине финансами и оружием.

Также, акцентирует эксперт, Запад должен четко понимать, чего хочет достичь, вводя санкции против россии. Санкции должны вводиться исходя из нового видения роли россии в глобальном миропорядке после войны.