Вот-вот страны Европейского Союза введут против россии очередную порцию санкционных ограничений за развязанную ею войну против Украины. Это уже будет восьмой пакет санкций. Новый пакет могут одобрить уже 6 – 7 октября, когда состоится заседание Европейского Совета.

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В настоящее время происходит активное обсуждение ограничений, которые должны войти в этот пакет. Но уже точно известно, что один из потенциально наиболее эффективных инструментов влияния на россию, который еще недавно активно обсуждался, применен не будет. Речь идет об ограничении максимальной цены на российскую нефть. Именно это помогло бы значительно снизить цены на энергоносители в мире, одновременно существенно ударив по сверхдоходам страны-агрессора. Но, по меньшей мере, две страны Европейского Союза – Кипр и Венгрия – не согласились с предложением ввести ограничения на российскую нефть.

В чем ошибся Евросоюз

Что касается обсуждаемого ранее введения ограничений на цену российской нефти – это неподъемная задача, которую на себя взял сначала Евросоюз, а затем страны "Большой семерки", уверен эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Любые санкции оказывают эффект, если к ним присоединяются основные игроки. В этом же случае к инициативе по ограничению цен на нефть не присоединились азиатские государства, в частности такие гиганты, как Индия и Китай. А вводить ограничения только для Европы нет никакого смысла, потому что уже в декабре в Европе будет введено эмбарго на российскую нефть, предусмотренное предыдущими пакетами санкций. Следовательно, Европа вообще не будет покупать российскую нефть.

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Также пока невозможно введение ограничений относительно российского газа, поскольку существуют контракты, подписанные между субъектами хозяйствования, а не между государствами. Заставить компании раскрыть условия газовых контрактов государства не могут, потому что это было бы нарушением коммерческой тайны.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам На мой взгляд, неправильный подход демонстрируют в том числе государства-члены ЕС и министры стран "Большой семерки", пытаясь бороться с последствиями высоких цен на нефть. В то время как нужно убрать причину. А причина высоких цен не в том, что не хватает предложения нефти на фоне высокого спроса, а в происходящих спекуляциях – как на нефтяном, так и на газовом рынках.

Цена газа в Европе превышает цены на американском континенте на порядок. Если на хабах в США газ торгуется по ценам около 70 долларов за миллион британских тепловых единиц, то в Европе цены на порядок выше – около 700 долларов. На глобальных рынках такого отличия в ценах быть не должно, если рынки руководствуются соотношением между спросом и предложением.

Следует пересмотреть целевую модель газового рынка Европы, убрав из газовых хабов финансовых спекулянтов. Если это произойдет, цены на газ в Европе снизятся как минимум на порядок. И это больно ударит по заработкам россии на продажу углеводородов,

– уверен собеседник 24 канала.

То же могли бы сделать американские и британские биржевые регуляторы на мировых электронных биржевых площадках – в Нью-Йорке и Лондоне. Если ограничить деятельность спекулянтов на биржевых площадках, то нефть подешевела бы как минимум на 30%, а газ – на порядок.

Пока нет дефицита энергоносителей в мире. Количество добываемых энергоносителей превышает объемы потребления. Считается, что даже будущий рост спроса в Китае не обусловит дефицит энергоносителей.

Часто говорят, что цены на энергоносители высоки в ожидании увеличения спроса. Об ожиданиях роста спроса говорят уже много лет. Но спрос не растет. Это касается как нефтяного рынка, так и газового. На самом деле, если бы не было финансовых спекуляций, цены на газ в Европе не превышали бы 700 долларов за тысячу кубометров. В то время как сейчас цены превышают 2 тысячи долларов,

– говорит Геннадий Рябцев.

Это не нормальное явление. Это не отвечает экономическим законам. И это не соответствует реальному соотношению между спросом и предложением. Даже если бы россия полностью остановила поставки газа в Европу, все равно котировки не должны быть так высоки. Потенциальная нехватка объемов газа в случае прекращения поставок оценивается в 15%. А это именно та величина, на которую добровольно согласились сократить потребление европейские страны в соответствии с решением Еврокомиссии. И даже в таком случае дефицита энергоносителей не должно быть. Соответственно причин для роста цен нет.

Следовательно, многое в нынешнем ценообразовании зависит не столько от россии, сколько от используемой ЕС модели энергетического рынка. Если изменить эту модель, то можно критически снизить доходы россии от продажи углеводородов.

Каким будет влияние санкций

Смысл санкций – в их комплексном влиянии. Совокупность санкций в конечном итоге срабатывает. Не стоит ожидать быстрого их действия. В краткосрочной перспективе санкции приводят к потерям тех государств, которые их вводят. Если говорить о нефтегазовых ограничениях, то сначала они приводят к сверхприбылям государства, в отношении которого они введены. Но со временем влияние санкций изменит направление на противоположное, и россия начнет существенно терять. И чем дальше, тем больше.

Санкции не остановят войну россии против Украины. Их задача – затормозить развитие военно-промышленного комплекса страны-агрессора, повлиять на ее экономический потенциал,

– напоминает собеседник 24 канала.

Если говорить о нефтегазовом комплексе россии, то, начиная с 2023 года, влияние санкций будет существенным, прогнозирует Геннадий Рябцев. Сократится добыча нефти, объемы ее переработки, упадут поступления в федеральный бюджет. Также следует ожидать падения доходов транспортных и сервисных компаний, рост безработицы в нефтегазовом секторе, прекращение перспективных проектов по освоению запасов. Но это произойдет не раньше 2023 года.

Самыми эффективными санкциями в текущем году станут финансовые ограничения в отношении российских банков, в частности речь идет о замораживании российских активов по всему миру и блокировании расчетов по контрактам через ряд российских банков. На данный момент изъятие банков россии из мировой системы обращения средств является самым большим ударом по российской экономике.

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Что касается будущих визовых ограничений по отношению к гражданам россии, то на экономический потенциал государства-агрессора это не повлияет, уверен эксперт. 70% россиян никогда не пересекали границу рф.

Как вывод, можно утверждать, что 8-й санкционный пакет будет хорошим дополнением к уже действующим санкциям. Однако влияние всех пакетов отсрочено во времени. Ощутить это влияние можно будет только с 2023 года.

Считается, что эффективное влияние экономических санкций возможно в том случае, если совокупный потенциал государств, вводящих санкции, в 10 раз и более превышает потенциал государства, против которого ограничения введены. Пока ситуация примерно так и выглядит. Но этого мало. Следует помнить, что без побед Вооруженных Сил Украины никакие международные санкции в отношении россии не помогут. Поэтому параллельно с санкциями против россии должны происходить поставки тяжелого оружия Украине.