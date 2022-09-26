Кто не поддержал ограничение цены на российскую нефть
Кипр и Венгрия не согласились с предложением о введении ограничений на российскую нефть. Еще ряд стран хотят гарантии, их поставки останутся неприкосновенными после введения предельной цены на энергоресурсы из России. Речь идет о Венгрии, Словакии и Чехии.
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Источники издания сообщили, что страны, которые транспортируют российскую нефть, например, Греция, Кипр и Мальта, также могут попытаться защитить свои поставки от новых санкций ЕС. Также в ЕС должны еще проработать много деталей, в частности, каким будет предельный потолок на российскую нефть.
Что этому предшествовало
- На этих выходных Еврокомиссия встретилась со странами ЕС, чтобы попытаться найти компромисс по пакету ограничительных мер по россии.
- Перед неформальной встречей министров Евросоюза в Праге 6 октября страны-члены должны достичь предварительных договоренностей по новому пакету санкций касательно россии.
Также издание отметило, что стремление ЕС ввести верхний предел цен на российскую нефть объединило бы блок с усилиями США, направленными на то, чтобы не допустить резкого роста стоимости нефти.