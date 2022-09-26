Кто не поддержал ограничение цены на российскую нефть

Кипр и Венгрия не согласились с предложением о введении ограничений на российскую нефть. Еще ряд стран хотят гарантии, их поставки останутся неприкосновенными после введения предельной цены на энергоресурсы из России. Речь идет о Венгрии, Словакии и Чехии.

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Напомним! Новые санкции Евросоюза должны вступить в силу до 5 декабря, когда начнут действовать ранее принятые меры ЕС.

Источники издания сообщили, что страны, которые транспортируют российскую нефть, например, Греция, Кипр и Мальта, также могут попытаться защитить свои поставки от новых санкций ЕС. Также в ЕС должны еще проработать много деталей, в частности, каким будет предельный потолок на российскую нефть.

Что этому предшествовало

На этих выходных Еврокомиссия встретилась со странами ЕС, чтобы попытаться найти компромисс по пакету ограничительных мер по россии.

Перед неформальной встречей министров Евросоюза в Праге 6 октября страны-члены должны достичь предварительных договоренностей по новому пакету санкций касательно россии.

Также издание отметило, что стремление ЕС ввести верхний предел цен на российскую нефть объединило бы блок с усилиями США, направленными на то, чтобы не допустить резкого роста стоимости нефти.

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